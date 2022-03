L’auto da mezzo di trasporto è sempre più uno status symbol. L’aumento del traffico, l’incremento delle distanze, l’acquisizione di un certo benessere, hanno portato le auto a diventare delle piccole case. Ovvio che molti abbiano il desiderio di rendere la propria vettura esteticamente più desiderabile. Sempre più automobilisti ricorrono ad una modifica estetica per rendere più bella ma anche più sicura la propria autovettura. Ma questa variazione potrebbe violare alcune norme comunitarie ed essere sanzionata fino a 694 euro di multa. Scopriamo di cosa si tratta.

Le modifiche di abbellimento all’estetica dell’auto devono seguire le normative del codice della strada. Come è vero, di contro, che determinati danni all’auto non solo sono antiestetici ma anche potenzialmente pericolosi per il conducente o per altri automobilisti. Per esempio un sasso o un chicco di grandine potrebbero danneggiare irreparabilmente il cristallo anteriore dell’auto. Un vetro danneggiato non solo è antiestetico ma è anche pericoloso, perché il danno potrebbe espandersi e il cristallo frantumarsi in mille pezzi. Ecco perché il proprietario della vettura deve ripararlo. In caso contrario rischia di incappare in pesanti sanzioni.

Fino a 694 euro di multa per chi viaggia con un veicolo che non rispetta questa normativa

Oscurare i vetri dell’auto è una pratica sempre più diffusa. Si oscurano i vetri della propria vettura per motivi di estetica, per privacy, anche come protezione. L’oscuramento dei cristalli dell’autovettura può aumentare la sicurezza. Infatti non sono facilmente visibili dall’esterno eventuali oggetti lasciati sul sedile posteriore. Questa potrebbe essere una forma di prevenzione contro possibili furti. Ma i vetri oscurati proteggono anche dal sole. Questo accorgimento permette di proteggere dal calore e dai raggi solari diretti eventuali minori seduti nella parte posteriore dell’auto.

Questa pratica tuttavia è soggetta ad una regolamentazione ben precisa. Ci sono tre direttive comunitarie che fissano i limiti per l’oscuramento dei vetri, la 92/22/CEE, la 71/127/CEE e la 77/649/CEE. Queste norme prevedono anzitutto che le pellicole applicate sui vetri dell’auto siano omologate. Inoltre fissano altre due condizioni. Il proprietario dell’auto non deve oscurare i due vetri laterali anteriori e il parabrezza anteriore. Inoltre l’auto deve essere dotata di specchietti retrovisori esterni in caso di oscuramento dei vetri posteriori e del lunotto.

In caso di violazione di queste norme si applica la sanzione stabilità dall’articolo 71 del Codice della Strada, al comma 6. L’articolo prevede che chi circola con una vettura non conforme al regolamento incorre in una multa che può andare da 87 a 344 euro. Questa sanzione monetaria può arrivare fino a 694 euro se i veicoli oggetto della violazione sono adibiti al trasporto di merci pericolose.

