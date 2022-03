Dopo un rialzo di oltre il 500% dai minimi di metà marzo 2020, sul titolo SeSa è finalmente arrivato un salutare ribasso. Per cui da area 195 euro è partito un ribasso che ha portato le quotazioni fino in area 125 euro, II obiettivo di prezzo della proiezione ribassista. Come anticipato in un precedente report, però, le cose potrebbero essere cambiate. Infatti, l’inversione rialzista c’è stata e le quotazioni di SeSa potrebbero andare ad aggiornare i massimi storici.

Andiamo, quindi, a capire quale potrebbe essere lo scenario più probabile per le prossime settimane.

Attualmente la proiezione in corso è rialzista e punta all’obiettivo più probabile in area 166,8 euro (I obiettivo di prezzo). Quanto accadrà su questo livello, poi, potrebbe avere importanti implicazioni per il futuro.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a un allungo rialzista il cui obiettivo più probabile si trova in area 211 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo in corso, invece, si potrebbe collocare in area 255,2 euro (III obiettivo di prezzo).

Lo scenario ribassista, invece, potrebbe prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 140 euro. In questo caso, infatti, l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 125 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 92 euro.

La valutazione del titolo SeSa

In termini di multipli degli utili (PE), il gruppo è tra quelli sopravvalutati dal mercato e non poteva essere altrimenti vista la forte ascesa dei prezzi. Ad esempio, al momento, l’azienda vale 32,75 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Anche altri indicatori come il PEG, rapporto prezzo/utili futuri, o il Price to Book ratio esprimono forte sopravvalutazione.

Indicazioni positive, invece, arrivano dal ratio “enterprise value to sales” di circa 0,97 per l’esercizio in corso. Secondo questo parametro, infatti, la società appare sottostimata.

Di parere diverso sono gli analisti che hanno un consenso medio, come riportato su riviste specializzate, accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 27% circa.

L’inversione rialzista c’è stata e le quotazioni di SeSa potrebbero andare ad aggiornare i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Le quotazioni di SeSa (MIL:SES) hanno chiuso la seduta del 30 marzo a quota 154,0 euro in rialzo dell’1,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale