I fiori di zucca, come ben sappiamo, sono le infiorescenze presenti all’estremità delle zucchine e sono tipici di questa stagione. Dal sapore leggero e delicato, essi sono molto versatili in cucina, ma non tutti sanno che godrebbero anche di notevoli proprietà nutrizionali.

Infatti, i fiori di zucca contengono pochissime calorie (12 ogni 100 g) e ciò li renderebbe perfetti per le diete ipocaloriche e per chi ha problemi di colesterolo. Inoltre sarebbero anche un toccasana per la stitichezza, data la discreta quantità di acqua e fibre, e promuoverebbero il buon funzionamento di altre parti del corpo. Infatti, la buona presenza di calcio aiuterebbe a migliorare la salute di ossa e denti, i meccanismi di contrazione muscolare e la coagulazione del sangue. Per di più, sono anche un’ottima fonte di provitamina A (buona per la vista) e di vitamina C (utile per il sistema immunitario).

Pur essendo, come dicevamo, utilizzabili in vari modi in cucina, molti tendono a cucinarli sempre nelle solite maniere, fritti o al forno. Oggi, invece, vedremo come preparare degli ottimi fiori di zucca ripieni utilizzando la friggitrice ad aria.

Non solo al forno o in pastella, ecco come cucinare i fiori di zucca ripieni in appena 12 minuti

Dopo aver visto le incredibili proprietà dei fiori di zucca, vediamo come valorizzarli in cucina. Per oggi abbiamo selezionato una ricetta davvero semplice, pronta in pochi minuti e con pochi ingredienti. Infatti, avremo soltanto bisogno di:

12 fiori di zucca;

140 g di ricotta vaccina;

5 pomodori secchi sott’olio;

2 cucchiaini di capperi sott’aceto;

buccia di mezzo limone;

35 g di formaggio grattugiato;

40 g di pangrattato;

olio EVO;

sale e pepe.

Innanzitutto, puliamo delicatamente i nostri fiori di zucca e posizioniamoli su una teglia. Dopo di che inseriamo nel frullatore la ricotta, il formaggio grattugiato, i pomodori secchi, i capperi, un cucchiaio di olio EVO, sale e pepe. Amalgamiamo il tutto ed incorporiamo anche la buccia di limone grattugiata. Una volta ottenuto un composto omogeneo, inseriamolo in una sac a poche. A questo punto apriamo i fiori di zucca, farciamoli con il composto e poi richiudiamoli a mo’ di fagottino.

Ora non ci resta che posizionarli nel cestello della friggitrice ad aria, adagiandoli sopra un foglietto di carta forno. Spennelliamoli con altro olio EVO, cospargiamoli con del pangrattato e cuociamoli a 190 gradi per circa 12 minuti. Quindi, abbiamo appena visto che possiamo preparare i fiori di zucca non solo al forno o in pastella, ma anche con la friggitrice ad aria. Grazie a questo strumento, infatti, riusciremo ad avere una pietanza leggera e gustosa, senza neanche impuzzolire eccessivamente la cucina.

