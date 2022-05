Il cashback di Stato non esiste ormai da più di un anno. Durante il Governo Conte la misura del cashback fu inserita per incoraggiare il pagamento elettronico e combattere l’evasione fiscale.

Quando Mario Draghi è salito a Palazzo Chigi, una delle prime cose che ha fatto è stata interrompere il cashback, ritenendolo molto costoso e poco utile per far diminuire l’evasione fiscale, preferendo utilizzare i 4,75 miliardi dedicati al cashback, per aiutare in altro modo i cittadini italiani caduti in povertà (nel 2020 circa un milione di persone secondo l’ISTAT).

Il Premier, dichiarò: “Il cashback ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori”.

Il fatto che non ci sia un cashback di Stato, però, non significa che non esistano più modalità di cashback interessanti. Per esempio c’è il cashback di Autostrade Italiane , che permette di ricevere la restituzione del pedaggio pagato.

In questo articolo ci concentreremo, però, sul cashback di Poste Italiane!

Fino a 300 euro al mese di guadagno grazie al cashback riconosciuto da Poste italiane a chi spende con la Postepay

Poste Italiane ha deciso di dare la possibilità ai propri clienti di ricevere un cashback di 300 euro mensili.

Il cashback è previsto ogni qualvolta un possessore di carta Postepay utilizzi quest’ultima per pagare un acquisto. Questo presso negozi fisici e attività che sono partner di Poste Italiane (come la ENI). Gli acquirenti potranno guadagnare, così, un euro per ogni dieci euro spesi con la Postepay, fino ad arrivare ad un guadagno di 10 euro al giorno e 300 euro al mese.

Quanto durerà?

Quando è stata ideata l’iniziativa, Poste Italiane aveva predisposto la scadenza del cashback a fine marzo, poi la scadenza è stata spostata a fine maggio e ora invece fino a fine giugno.

Se non si possiede ancora una Postepay, si ha il tempo necessario per andare nell’ufficio delle Poste più vicino, attivare una Postepay e iniziare a beneficiare del cashback fino al 30 giugno.

Come si può partecipare all’iniziativa di Poste Italiane?

Il primo passo da fare è avere una Postepay. Se non la si possiede, la si può richiedere in un ufficio di Poste Italiane, in pochi minuti.

Il secondo passo è fare il download dell’app di Postepay, dal proprio store. Scaricando quest’app ufficiale e associando ad essa la propria Postepay, nel momento in cui si faranno i pagamenti con la carta, si parteciperà direttamente al cashback. Basterà semplicemente inquadrare il QR code.

L’applicazione ufficiale, infatti, registrerà in tempo reale la spesa e, sempre in tempo reale, calcolerà il cashback a cui si ha diritto.

Per conoscere i negozi e le attività che partecipano all’iniziativa, si troverà una lista ufficiale sempre sull’app di Postepay.

Ogni volta che si effettuerà una spesa di 10 euro con la propria PostePay, si riceverà un euro. Questo, fino a 300 euro al mese di guadagno.

