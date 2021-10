Sono tante le spese che una famiglia con figli deve affrontare ogni mese. A volte lo stipendio non basta a coprire tutti i pagamenti, per questo motivo lo Stato garantisce sostegni economici specifici. I più noti sono gli Assegni per il Nucleo Familiare che si ricevono con cadenza mensile e sono di importo variabile. Oltre agli ANF, un recente decreto introduce un ulteriore sussidio pensato appositamente per le famiglie. Esso prevede fino a 217 euro mensili di Bonus alle famiglie con reddito ISEE entro 50.000 euro e di seguito illustriamo i principali dettagli.

Quali agevolazioni spettano

Le famiglie nel 2021 possono ricevere diversi sussidi economici per sostenere le spese. Abbiamo mostrato un elenco completo nell’approfondimento “Tutte le agevolazioni economiche che le famiglie con reddito ISEE basso possono richiedere nel 2021”. I contribuenti con figli minori spesso possono richiedere gli Assegni per il Nucleo Familiare ANF. Chi ha figli molto piccoli, inoltre, può ricevere un ulteriore Bonus fino a 3.000 euro.

In alcuni casi, chi non matura il diritto agli ANF può richiedere il cosiddetto assegno temporaneo. Si tratta di un assegno-ponte che anticipa alcune misure relative all’assegno unico universale. Le famiglie che non ne avessero ancora beneficiato, possono ottenere gli arretrati fino a al 1° luglio 2021 presentano domanda entro fine ottobre 2021. Questo è quanto chiarisce l’INPS nel messaggio n. 3340/2021 in riferimento al D.L. n. 132/2021. Laddove la precedente regola garantiva il diritto agli arretrati alle domande pervenute entro il 30 settembre, attualmente vale la proroga di un mese. Ecco perché chi non lo avesse ancora richiesto, ha tempo fino al 31 ottobre per ottenere l’assegno temporaneo con i rispettivi arretrati fino allo scorso luglio.

Fino a 217 euro mensili di Bonus alle famiglie con reddito ISEE entro 50.000 euro

L’INPS corrisponde l’assegno per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni. L’importo del contributo varia da un minimo di 30 euro fino ad un assegno massimo di 217,80 euro mensili per ogni figlio a carico.Spetta una maggiorazione di 50 euro nel caso in cui il figlio presenti una disabilità o sia non autosufficiente. Il calcolo del Bonus mensile risente dunque non solo del numero dei figli, ma anche del reddito ISEE il cui tetto massimo corrisponde a 50.000 euro.

Chi può presentare domanda? I potenziali beneficiari del sussidio sono lavoratori autonomi, disoccupati che non percepiscono altri ammortizzatori sociali oppure soggetti inattivi. Ne possono fruire anche i lavoratori dipendenti così come i titolari di reddito di cittadinanza che non maturano il diritto agli ANF. Presentando domanda entro la fine di ottobre si avrà dunque diritto anche agli arretrati dell’assegno temporaneo. Il termine ultimo assoluto per ricevere il sussidio, invece, è fissato al 31 dicembre 2021.

Approfondimento

