Tra le numerose agevolazioni sociali ed economiche che il 2021 riserva alle famiglie con figli piccoli, ve n’è una che si rinnova anche quest’anno. Si tratta del bonus asilo nido, un importante contributo economico che possono chiedere le famiglie che presentano i requisiti. L’importo dell’agevolazione varia in ragione della fascia di reddito ISEE e nelle ultime ore l’INPS ha aperto la procedura di presentazione dell’istanza. Come richiedere assegni INPS fino a 3.000 euro per famiglie con figli senza limiti di reddito ISEE?

Cosa prevede il bonus asilo nido

La recente Legge di Bilancio 2021 ha fissato le norme per accedere al bonus asilo nido durante l’anno in corso. Seguendo le principali linee guida e la circolare INPS n. 27 del 14 febbraio 2021, l’importo dell’agevolazione si calcola come segue: le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, avranno diritto ad un bonus fino a 3.000 euro; per le famiglie con ISEE tra 25.001 e 40.000 euro, si può avere diritto ad un bonus fino a 2.500 euro; in fine, per i redditi ISEE sopra i 40.000 euro, il tetto massimo del bonus raggiunge i 1.500 euro.

Questa soluzione permette di ricevere un importante sussidio economico che interessa i mesi di effettiva iscrizione del proprio figlio presso un asilo nido. Grazie all’art. 1, comma 343, della Legge n. 160/2019, tale bonus ha ricevuto una maggiorazione fino a 3.000 euro che si conferma anche quest’anno. È importante sottolineare che il sussidio è erogabile anche in quei casi di supporto domiciliare per i bambini impossibilitati a frequentare il nido.

Come richiedere assegni INPS fino a 3.000 euro per famiglie con figli senza limiti di reddito ISEE

Passiamo ora all’aspetto che riguarda la presentazione dell’istanza. Come abbiamo visto, l’erogazione del bonus è strettamente vincolata alla presentazione del modello ISEE minorenni aggiornato. Questo significa che il contribuente interessato al sussidio dovrà anzitutto munirsi di tale documento. A tal proposito, una guida utile a conoscere tutti i documenti che è necessario procurarsi ai fini ISEE è consultabile qui.

Per la presentazione della domanda, proprio nelle ultime ore l’INPS ha aperto i termini per la presentazione dell’istanza. È online, nella sezione Notizie INPS, il video tutorial che guida all’inoltro della domanda. Le famiglie che hanno già beneficiato del sussidio durante lo scorso anno, potranno utilizzare la domanda precompilata che l’INPS mette a loro disposizione sul portale. Tale istanza sarà disponibile per coloro che hanno provveduto ad allegare le fatture e ricevute varie circa le spese sostenute tra settembre e dicembre 2020. In questo caso, sarà l’INPS stesso a fornire ulteriori avvisi circa la disponibilità dell’area riservata sul sito.

Vi sono per quest’anno variazioni circa l’invio dell’istanza?

Come richiedere assegni INPS fino a 3.000 euro per famiglie con figli senza limiti di reddito ISEE per chi effettua l’iscrizione al nido? Questi potranno indicare le mensilità effettive di frequenza scolastica comprese tra gennaio e dicembre 2021. Ciò sarà utile al fine di ricevere il beneficio. In base alle indicazioni INPS, non vi sono per quest’anno variazioni circa l’invio dell’istanza. Le famiglie potranno procedere scegliendo una delle seguenti modalità di inoltro dell’istanza: tramite servizio online sulla pagina web dedicata accedendo tramite PIN, SPID. CIE o CNS; rivolgendosi al Contact Center INPS al numero 803.164 da rete fissa, oppure 06.164.164 da rete mobile; oppure, sarà possibile rivolgersi a patronati o intermediari per l’inoltro dell’istanza.

Coloro che intendono procedere in autonomia, potranno seguire tali passaggi preliminari: accedere con le proprie credenziali al portale INPS: selezionare l’area “Prestazioni e Servizi”; da qui accedere alla sezione “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”. A questo punto, ciascun contribuente dovrà inserire tutti i dati utili al completamento della domanda. Queste le principali informazioni su come richiedere assegni INPS fino a 3.000 euro per famiglie con figli senza limiti di reddito ISEE.