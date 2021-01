La forte crisi che sta attraversando il nostro Paese pone spesso molte famiglie in condizioni di disagio e di grave difficoltà economica. A tal ragione, gli aiuti che lo Stato offre a coloro che ne hanno bisogno sono differenti e di diversa natura. Il Team di Redazione di ProiezionidiBorsa vuole illustrare oggi ai Lettori quali sono le opportunità di sussidio che è possibile ottenere in base al reddito del nucleo familiare. Vediamo dunque quali sono i bonus e le agevolazioni economiche che le famiglie con reddito ISEE basso possono richiedere nel 2021.

Gli aiuti alle famiglie con figli piccoli o figli in arrivo

Come molti sapranno, l’acceso ai bonus dello Stato è strettamente vincolato alla presentazione di un modello ISEE regolare ed aggiornato. In questa sede ci occuperemo nello specifico di tutte quelle forme di tutela economica che saranno applicative nel 2021 per chi ha un valore ISEE fino a 10 mila euro. Grazie all’approvazione della recente Manovra di Bilancio, i sussidi che avranno séguito quest’anno saranno quelli che conferma il testo ufficiale. Analizziamo dunque per gradi quanto e cosa spetta a queste famiglie.

In prima battuta, è possibile partire proprio da quelle famiglie in attesa di nuovi figli. Queste possono ricevere un assegno INPS fino a 800 euro indipendentemente dal reddito. Si tratta del bonus mamma domani che dovrebbe restare in vigore fino all’inserimento dell’assegno unico per i figli atteso per la metà di quest’anno. Tale sussidio non richiede la presentazione di uno specifico ISEE ed è richiedibile a partire dal settimo mese di gravidanza o adozione.

Un altro importante sussidio per i neogenitori del 2021 interessa chi ha figli entro 1 anno di vita. In questi casi, tra i bonus e le agevolazioni economiche che le famiglie con reddito ISEE basso possono richiedere nel 2021 troviamo il bonus bebè. Esso ha un importo variabile tra 80 e 160 euro mensili in base alla fascia di reddito di appartenenza. Coloro che presentano un reddito ISEE inferiore a 7 mila euro ottengono l’assegno più alto pari a 160 euro per il primo figlio e 192 euro per figli successivi al primo. Un ulteriore bonus pensato per chi ha figli piccoli è proprio quello che interessa le rette dell’asilo nido. Tale bonus concede un sussidio fino a 3 mila euro per le famiglie con reddito ISEE sotto i 25 mila euro.

Sussidi economici per le spese familiari del 2021

Dopo aver visto i principali sussidi che spettano in caso di figli piccoli, passiamo ora ad altri ambiti che interessano la famiglia. Quali sono i bonus e le agevolazioni economiche che le famiglie con reddito ISEE basso possono richiedere nel 2021? Ad aiutare a fra quadrare i conti delle spese domestiche giunge anche il bonus sociale per le bollette di luce, gas e acqua. Esso scatta automaticamente per coloro che rientrano nei limiti di reddito che stabilisce la Legge ed è valido già dal 1° gennaio scorso. Oltre al bonus sociale, alcune famiglie con reddito ISEE sotto gli 8.112 euro possono richiedere anche uno sconto sulla bolletta telefonica. Altra importante agevolazione risiede nella possibilità di ottenere un voucher per acquisto di PC, tablet o abbonamenti a riviste fino a 600 euro con ISEE sotto i 20 mila euro. Ultimo accento s

è possibile porlo sulla social card dell’INPS che riceve una ricarica bimestrale di 80 euro per i nuclei familiari in cui siano presenti bambini di età inferiore a 3 anni o anziani over 65. In questo caso, l’ammontare dell’ISEE non deve superare i 7.001,37 euro. Ecco la lista sui principali bonus e le agevolazioni economiche che le famiglie con reddito ISEE basso possono richiedere nel 2021.