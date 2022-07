Nuove opportunità lavorative arrivano dagli annunci di EURES Milano. Dopo le offerte di lavoro in Svizzera con stipendio fino a 4.500 euro al mese, la storia si ripete. Cambiano località, tipo e numero di profili e ambito lavorativo, ma l’interesse resta comunque alto.

Uno sguardo ai profili disponibili

Gli interessati potranno inviare candidatura via email agli indirizzi dei referenti, indicati sul fine pagina di ciascun annuncio. I 180 posti disponibili sono divisi in modo diverso per le 3 posizioni aperte. Iniziamo dalla più richiesta del trio, ossia “JAVA Developer”. Sono in tutto 80 le assunzioni previste e la data di scadenza dell’annuncio è fissata per il 31 dicembre 2022.

Nel ruolo di “Full Stack Engineer” si ricercano 50 candidati da assumere su Sophia-Antipolis. Fino a 2.400 euro al mese di salario sono previsti per questo profilo in Alten, società internazionale di consulenza. Le risorse selezionate saranno impiegate in mansioni riguardanti il design, la documentazione, lo sviluppo e l’implementazione del software. Le stesse parteciperanno alle fasi di testing e contribuiranno all’ottimizzazione dei suoi moduli. Per ricoprire questo ruolo, oltre ad averne le conoscenze necessarie, è richiesta una conoscenza della lingua francese di livello almeno B2.

Il terzo profilo disponibile è “QA engineer”, responsabile dello sviluppo e della revisione del software nelle fasi di testing. Si assicura che il prodotto abbia raggiunto gli standard qualitativi richiesti, creando e testando dei task atti a verificare ciò. Anche in questo caso, il possesso di una conoscenza della lingua francese di livello B2 è essenziale.

Fino a 2.400 euro al mese ai 180 fortunati che verranno assunti per queste 3 offerte di lavoro in Francia

I 3 annunci sopra presentati sono descritti nel dettaglio sulla pagina dedicata alle carriere di EURES Milano. Una volta raggiunta la piattaforma, troveremo un elenco delle nazioni con opportunità lavorative disponibili. Clicchiamo, pertanto, su Francia per accedere alla sezione corretta. Gli annunci sono disposti su una tabella, le cui colonne riportano info riguardanti la mansione, la sede ed il numero di posti. Vicino queste, su ciascuna riga noteremo un’icona di una lente di ingrandimento. Selezionandola accederemo ai dettagli dell’offerta di lavoro, inclusi gli indirizzi dei referenti a cui inviare domanda e la scadenza.

Lettura consigliata

