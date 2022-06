Ferrovie dello Stato assume per 21 profili candidati anche con diploma con contratto a tempo indeterminato

Si è aggiornata di recente la lista delle opportunità lavorative in Ferrovie dello Stato, arrivando a toccare quota 21 profili. Tanta scelta per i candidati interessati, che potranno contare sulla presenza sia di offerte dedicate a professionisti specializzati, sia di annunci dai requisiti accessibili. La laurea non è un requisito indispensabile per molte di queste, né tantomeno l’esperienza pregressa.

Per diplomati e laureati

Con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante Ferrovie dello Stato assume nel ruolo di “Assistente Lavori”. In questo profilo si ricercano candidati in grado di collaborare nella sorveglianza dei lavori e provvedere alle registrazioni dei documenti contabili annessi. Inoltre, dovranno essere in grado di lavorare in sintonia con il Capo Reparto incaricato per tutti gli adempimenti nell’ambito del collaudo delle opere. Requisito indispensabile è il possesso di una Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, conseguita negli ultimi tre anni, o di essere laureandi entro settembre 2022. Completano il quadro capacità di analisi e programmazione, flessibilità, orientamento al risultato e al miglioramento e attitudine a lavorare in team. Le risorse selezionate verranno inserite su Verona.

Ferrovie dello Stato assume, sempre a tempo indeterminato, per il ruolo di “Addetti di Segreteria” in Italferr S.p.A. Per questo ruolo i candidati dovranno essere in grado di supportare il dirigente nell’organizzazione delle riunioni, nella gestione delle chiamate, dell’agenda e delle relazioni esterne. Inoltre, dovranno gestire per lo stesso le prenotazioni di viaggi e trasferte e i documenti, compilare relazioni di report, lettere e presentazioni. Ulteriori informazioni riguardo le mansioni sono disponibili alla pagina dell’annuncio. Requisiti indispensabili sono il possesso di diploma o laurea, un’esperienza pregressa di almeno 3 anni, dimestichezza nell’utilizzo della piattaforma Office e la conoscenza dell’inglese. Per quest’ultima richiesta, il livello minimo necessario è B2, secondo il Quadro di riferimento europeo. L’annuncio è riservato alle Categorie Protette (L.68/99) e scade in data 3 luglio 2022.

Ferrovie dello Stato assume per 21 profili candidati anche con diploma con contratto a tempo indeterminato

Disponibile ancora e solo per oggi l’annuncio per il ruolo di “Capo Stazione”. Si ricercano risorse su Napoli, Ancona, Bologna, Bari, Genova, Milano, Palermo, Torino, Venezia, Verona, Roma, Reggio di Calabria, Milano e Trieste. Il titolo di studio richiesto è il diploma di liceo. Si aggiungono ai requisiti la patente di categoria B, un’età compresa fra i 18 e i 29 anni, estremi inclusi, e alcuni requisiti fisici. Tutte le offerte sono consultabili nel dettaglio sulla piattaforma del gruppo Ferrovie dello Stato. Questa non è l’unica offerta di lavoro per diplomati, ce ne sono molte altre disponibili anche nella ristorazione.

