Chissà perché, tendiamo a prendere in considerazione determinate località solo in alcuni periodi dell’anno. In estate la maggior parte della gente pensa al mare, e subito la mente vola all’isola dell’Elba, a Sharm el-Sheik e alle Canarie. Solo per citare alcuni dei luoghi più popolari. Eppure, cambiando prospettiva, possiamo trarre il meglio da ogni luogo in tutte le stagioni. Per esempio, sebbene in autunno non sia ancora possibile sciare, in Alto Adige ha luogo un autentico evento tra natura incontaminata e buon cibo tradizionale.

Nel presente articolo andremo a dare una ulteriore riprova e ci concentreremo sulla Sardegna. Infatti, non solo in estate è anche in autunno che questa splendida isola selvaggia svela il suo volto più autentico, genuino e tradizionale con eventi imperdibili.

Autunno in Barbagia

Da metà settembre, e fino a metà dicembre, ha luogo “Autunno in Barbagia”, una manifestazione anche conosciuta come “Cortes apertas”, che si tiene regolarmente ogni anno ormai dal lontano 1996.

Scopo dell’evento – organizzato dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall’Azienda ASPEN – è valorizzare e rilanciare il turismo nell’entroterra sardo.

I 32 paesi che fanno parte del circuito aprono le “cortes”, ovvero i cortili delle tipiche case, per mostrare al visitatore le tradizioni più autentiche, materiali ed immateriali, della Regione.

Settimana dopo settimana, “Autunno in Barbagia” consente di scoprire il cuore della Sardegna più profonda, autentica e genuina. Oltre a visitare deliziosi borghi e conoscere qualcosa di più su questo territorio aspro e selvaggio, si ha modo di toccare con mano artigianato locale, cultura, usanze e cucina tipica. Ed ancora, si incontrano tante persone uniche, fiere ed orgogliose delle loro tradizioni e della loro terra.

Nei vari cortili vengono poi rappresentati i mestieri tradizionali, come la lavorazione dei cesti, la trebbiatura, la creazione di antiche maschere per il Carnevale… Ed ancora, il ricamo, la tessitura, la lavorazione del formaggio e del pane carasau.

Natura, storia e siti archeologi

Tra canyon, vallate e foreste incontaminate, il meraviglioso entroterra sardo offre, inoltre, la possibilità di avventurarsi in trekking emozionanti nella macchia mediterranea, per escursioni a dir poco indimenticabili.

Gli appassionati di storia, rimarranno poi affascinati visitando i nuraghi, le fonti sacre, le case delle fate e le tombe dei giganti.

Inoltre, in molti paesi dell’isola vi sono murales colorati, testimonianza dei momenti storici più significativi del luogo, che la popolazione locale ha vissuto con grande partecipazione.

Costante accompagnamento di tutto ciò sono, infine, la degustazione dei saporiti piatti tipici sardi, da gustare insieme a del fragrante pane caldo e gli spettacoli folkloristici ricchi di canti e balli della tradizione popolare.

I paesi che apriranno le loro corti da qui a fine dicembre sono:

Ovodda;

Gavoi;

Lula;

Meana Sardo;

Lollove;

Onanì;

Belvì;

Sorgono;

Aritzo;

Nuoro;

Tiana;

Atzara;

Olzai;

Austis;

Ollolai;

Orotelli;

Gadoni;

Oniferi;

Teti;

Fonni;

Ortueri;

Orune.

Ovviamente, l’edizione 2021 di Autunno in Barbagia si svolge in maniera differente rispetto al solito e la progettazione del calendario è mensile, sulla base dell’andamento dei contagi da Covid-19. Per notizie aggiornate, si consiglia pertanto di consultare il sito ufficiale della manifestazione.

