Buone notizie per gli studenti per i quali l’INPS ha pubblicato il bando di concorso “SuperMedia 2021”, relativo ai risultati ottenuti nell’anno 2020/2021. Infatti, sono in arrivo fino a 1.300 euro di borse di studio dall’INPS per questi fortunati studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In particolare il bando è rivolto:

ai figli o orfani equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

ai figli o orfani equiparati dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici;

figli o orfani equiparati degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale;

ai figli o orfani equiparati dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SPA e dei dipendenti ex IPOST, nonché dei pensionati già dipendenti ex IPOST.

Requisiti per l’ammissione al concorso per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2020/21

Potranno partecipare gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio della scuola secondaria di primo grado con votazione pari o superiore ad 8/10. Nel caso di portatori di handicap o invalidi civili, la votazione minima richiesta è di 6/10. I partecipanti non dovranno essere in ritardo per più di un anno nella carriera scolastica. Ciò non vale per gli studenti portatori di handicap o invalidi.

Gli stessi requisiti si applicano per gli studenti che hanno conseguito la promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2020/21.

Potranno infine partecipare anche gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio al termine della scuola secondaria di secondo grado nell’anno 2020/2021. In particolare costoro dovranno aver ottenuto una votazione pari o superiore a 80/100. Questo requisito non è richiesto per gli studenti portatori di handicap o invalidi. Inoltre non dovranno essere in ritardo di oltre 1 anno nella carriera di studi.

Nessuno dei partecipanti dovrà aver fruito per il medesimo anno di altre analoghe erogazioni superiori al 50% del valore della presente borsa di studio.

Gli importi delle borse di studio variano a seconda dell’anno frequentato. Ad esempio, per coloro che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, l’importo è di euro 750,00. Mentre è previsto un importo di 800,00 euro per coloro che hanno frequentato i primi 4 anni delle scuole superiori. Nonché per corsi di formazione professionale con una durata non inferiore a 6 mesi. Infine è previsto l’importo di euro 1.300 per coloro che, per il quinto anno, hanno conseguito il titolo della scuola secondaria di secondo grado.

La domanda potrà trasmettersi dalle ore 12,00 del 21 settembre 2021 entro e non oltre le ore 12,00 del 14 ottobre 2021. Per conoscere tutte le modalità per la compilazione della domanda e tutti i dettagli, cliccare sul seguente link.

