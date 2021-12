Fino a 1.200 extra a genitori con uno o più figli che presentano questa certificazione INPS

Per i lavoratori con figli non sempre è facile arrivare a fine mese e riuscire addirittura a mettere qualcosa da parte. Alle spese quotidiane si aggiungono una serie di costi a volte imprevisti che non si possono rimandare. E la presenza di figli incide in misura rilevante sulle uscite mensili. Già in precedenza abbiamo cercato di capire quanti soldi servono al mese per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone.

Avere dei figli impone infatti anche una serie di spese legate all’istruzione e alla pratica di qualche attività sportiva. Per cui al denaro necessario al soddisfacimento dei bisogni primari occorre sommare quello da destinare ad altre voci di spesa. Ma anche semplicemente per provvedere all’acquisto dei prodotti alimentari e di igiene personale occorrono somme notevoli. Inoltre si devono preventivare eventuali spese mediche e sanitarie in caso di bisogni specifici.

E forse pochi ci pensano ma è incredibile quanto spende all’anno per le bollette di luce, gas e acqua una famiglia di 2 o 4 persone. Poiché i pagamenti avvengono in modo dilazionato spesso si perde di vista l’ammontare annuo di molte spese. E sempre più di frequente succede che una famiglia si ritrovi senza risparmi sul conto corrente bancario. Fortunatamente arrivano fino a 1.200 euro extra a genitori con uno o più figli che presentano questa certificazione INPS. E si tratta di sostegni economici particolarmente utili soprattutto dopo le spese scolastiche affrontate a settembre scorso. Inoltre lo Stato eroga sussidi finanziari anche ai lavoratori con figli a seconda della fascia reddituali di appartenenza. Ad esempio è questo l’importo degli assegni INPS per i lavoratori con figli e redditi fino a 50.000 euro.

Per i nuclei familiari più numerosi che rientrano in fasce di reddito modeste alcune Regioni stanziano fondi a sostegno della prativa sportiva. In particolare i residenti nel Lazio possono formulare richiesta per ottenere dei buoni da spendere in palestre o centri sportivi. L’importo del voucher varia a seconda del numero dei figli e dell’eventuale presenza di disabili all’interno della famiglia. Per i bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni l’ammontare del bonus sport è pari a 400 euro e a 800 euro per il disabile di qualunque età.

È possibile beneficiare di 3 buoni al massimo per genitori con più figli fiscalmente a carico. La domanda per il riconoscimento del buono non ha scadenza ma presuppone che il richiedente abbia redditi inferiori a 20.000 euro o 30.000 in presenza di un disabile. Per attestare la propria condizione economica è pertanto necessario farsi rilasciare dall’INPS una certificazione ISEE che riporti i dati reddituali. Per ulteriori informazioni relative alle modalità di accesso e alla documentazione da inviare si rimanda alla deliberazione n. 583/2021 della Regione Lazio.