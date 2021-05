Il pagamento delle utenze domestiche rientra nell’elenco di spese necessarie che non si possono in alcun modo eliminare. Ciò spiega la maggiore attenzione che i consumatori riservano ai costi delle forniture e alle strategie per ridurre i consumi. I nostri consulenti hanno già fornito indicazioni utili su “Quanti soldi servono al mese per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone?”. E tali previsioni di spesa interessano in particolare i nuclei familiari monoreddito che lottano quotidianamente per sostentarsi dignitosamente senza indebitarsi. Tuttavia resta più semplice risparmiare sulla spesa alimentare che non intervenire sui costi fissi delle utenze domestiche. E di fatto è incredibile quanti soldi spende all’anno per le bollette di luce, gas e acqua una famiglia di 2 o 4 persone.

Non sono pochi i consumatori che valutano la possibilità di cambiare fornitore per abbattere i costi delle fatture. Il cambio di gestore infatti garantisce un risparmio che può addirittura arrivare al 25% per l’energia elettrica e del 15% per il gas. La spesa annua che grava su una famiglia dipende molto anche dalla zona di residenza soprattutto per quel che riguarda il consumo di gas. I maggiori costi sulla bolletta della luce si registrano infatti in Veneto, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Non a caso è incredibile quanti soldi spende all’anno perle bollette di luce, gas e acqua una famiglia di 2 o 4 persone. Tuttavia si consideri che il consumo di un nucleo di 4 membri non corrisponde al doppio di quello con 2 persone perché l’aumento non è proporzionale.

Stando alle stime dell’ARERA una famiglia con 4 componenti deve preventivare costi di fornitura elettrica di circa 360 euro su base annua. Se nel nucleo familiare vi sono invece 2 membri i costi da sostenere lievitano a 480 euro circa a parità di elettrodomestici che si utilizzano. Un peso maggiore deriva invece dalla fornitura del gas che in media prevede l’esborso di oltre 700 euro all’anno. Tuttavia effettuando delle comparazioni di prezzo è possibile ottenere riduzioni in bolletta di oltre 100 euro per chi sceglie un unico fornitore per luce e gas. Anche per quel che attiene i consumi di acqua si possono fornire dati puramente indicativi perché variano in base alle abitudini quotidiane dei singoli consumatori. Si può tuttavia affermare che i costi medi per una famiglia di 4 persone oscillano fra 300 e 500 euro con una media di 420 euro all’anno.

