Vini perfetti da abbinare alle castagne: 2 bottiglie di qualità che costano meno di 10 euro

Se in autunno le temperature si abbassano dobbiamo assolutamente scaldare gli animi bevendo un buon bicchiere di vino e mangiando delle caldarroste. Ma quali bottiglie scegliere? Ecco 2 vini con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

L’autunno è una stagione meravigliosa che ci regala dei colori caldi ed avvolgenti, quella bellissima aria frizzantina e dei tramonti mozzafiato. Per non parlare dei prodotti della terra che maturano proprio in questo periodo. Le diverse varietà di zucca, i funghi, le mele cotogne, l’uva e tutte le crucifere. Non dimentichiamo le castagne che sono il frutto autunnale per eccellenza.

Chi non ama fare delle vere e proprie scorpacciate di castagne a fine cena.

Calde, profumate e dolci. Questi frutti sono perfetti da cuocere al forno, al microonde, in padella oppure in friggitrice ad aria. Se ti piace una consistenza più cremosa allora devi lessarle.

Conosci il trucchetto per ammorbidire la pelle e sbucciare le castagne con più facilità? Niente di complicato, devi solo lasciarle per qualche ora in acqua. Successivamente effettua un taglietto orizzontale dalla parte più bombata, utilizzando un coltellino appuntito.

Il trucchetto dell’ammollo ti permetterà anche di capire quali sono le castagne marce. Quelle che risalgono a galla potrebbero ospitare dei parassiti.

Vini perfetti da abbinare alle castagne: partiamo dalla Puglia

Non c’è nulla di meglio che gustare delle castagne calde insieme ad un buon bicchiere di vino. Un binomio perfetto per concludere un pasto. Il vino non può essere che rosso. Infatti, la presenza dei tannini smorzerebbe quella pastosità tipica della castagna.

Ma quale vino abbinare alle caldarroste? Possiamo optare per il famosissimo Primitivo di Manduria DOC. Un vino pugliese il cui vitigno viene coltivato nelle zone joniche del tarantino e in alcune località del brindisino.

Ad esempio, la Cantina Produttori di Manduria offre il vino Primitivo di Manduria “Lirica”, prodotto con uve raccolte a mano nella prima decade di settembre.

Un vino con gradazione alcolica 14,5% vol. e di colore rosso rubino. Un prodotto corposo con evidenti sentori di prugna, anice, zenzero, ciliegia, ecc.

Il Primitivo di Manduria “Lirica”, come si legge sul loro sito, si abbina perfettamente alla parmigiana di melanzane, alla carne (filetto, agnello e roastbeef) e ai formaggi di media stagionatura.

Costo del vino: 9,60 euro.

Arriviamo in Emilia-Romagna

Dalla Puglia spostiamoci in Emilia-Romagna. Inevitabile non citare il lambrusco. Un vino giovane, vivace, fresco e aromatico.

Ad esempio, potremmo optare per un lambrusco della cantina Villa di Corlo in provincia di Modena. In particolare, il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile D.O.C.

Un vino dal colore rosso rubino, particolarmente profumato e dal sapore fruttato. Perfetto da abbinare a delle crostate e a dei dolci secchi. Il costo di questo vino è di circa 8 euro.

Ecco, quindi, 2 vini perfetti da abbinare alle castagne e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

