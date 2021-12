Lupo Alberto piacevolissimo personaggio dei fumetti diceva sempre che: “la Fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”. E detto da lui a cui ne capitano davvero tante potrebbe essere quasi un consiglio più che una battuta. E per capire se i prossimi giorni saranno più o meno fortunati, nulla di meglio che leggere l’oroscopo della nostra Redazione. Abbiamo visto nei giorni scorsi che potrebbe essere una Santa Lucia splendente d’oro per questi 3 segni travolti da una fortuna sfacciata. Ma c’è anche il rovescio della medaglia. Proprio quello citato da Lupo Alberto. E potrebbe essere un fine settimana da incubo non solo per i Gemelli ma anche per questi altri 2 segni travolti dalla sfortuna.

I Pesci stiano attenti ai tranelli

Le stelle sembrerebbero particolarmente avverse in questo fine settimana ai poveri Pesci. In amore potrebbero esserci delle crisi. Sia per i rapporti duraturi che per quelli appena nati. Attenzione, in modo particolare a sabato e domenica, che potrebbero segnare il top della crisi. Ma mentre i rapporti più recenti potrebbero poi consolidarsi, devono fare attenzione ai trabocchetti quelli di lunga data. Ci sono delle trappole disseminate lungo il sentiero che bisognerà evitare per non compromettere il rapporto di coppia. Dal punto di vista lavorativo ed economico avevamo visto dei possibili cambiamenti per questo segno. Ma non sono imminenti. Ci saranno delle svolte ma non prossime. Anzi, i Pesci dovranno fare particolarmente attenzione proprio alle prossime ore. Per non farsi travolgere dalla voglia di cambiare finendo dritti nella pancia del lupo.

Strana situazione davvero quella del segno del Capricorno a cui le stelle riserverebbero un futuro dorato. Prima di arrivare però alle soddisfazioni a medio e lungo termine potrebbe esserci un percorso disseminato di tranelli. Secondo le stelle, per il segno potrebbero arrivare grandi cambiamenti addirittura da metà dicembre. Sia in amore, sia nel lavoro che nel portafoglio. Ma, come spesso accade, prima di arrivare alla gloria, il cammino si fa davvero arduo. Venere protegge potenzialmente tutte le attività amorose, ma dobbiamo stare attenti a non esagerare. O, all’opposto, a non essere troppo timidi con le persone che ci piacciono. Mercurio farà da scudo alle imprese lavorative, a patto però di attendere con intelligenza le vere occasioni. Potremmo infatti spendere a vanvera e ritrovarci con le tasche vuote. Perdendo così investimenti e affari che avrebbero potuto portarci parecchie soddisfazioni.

