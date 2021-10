Il budino è uno dei dolci più semplici da preparare e più amati dagli italiani. La tradizione di preparare il budino per la merenda dei bambini o per consumare del latte che sta per scadere risale a molti decenni fa. Oggi si utilizzano soprattutto dei preparati per budini che ci permettono di realizzarli in pochi minuti. C’è però un problema perenne che spesso rovina il risultato: un budino che non ne vuole sapere di staccarsi dallo stampo.

A volte anche quando scuotiamo energicamente lo stampo, il budino proprio non ne vuole sapere di staccarsi, e finiamo per rovinare completamente il dolce. Non c’è niente di peggio che servire un dolce deformato quando invitiamo ospiti a cena.

Ma niente paura, esiste un trucco davvero semplicissimo per risolvere questo fastidioso inconveniente. Vediamo quale.

Il trucco semplicissimo per non far attaccare il budino allo stampo e avere un dolce sempre perfetto

La tecnica per rimuovere il budino dallo stampo senza incidenti e in maniera perfetta è veramente semplice. Non serve nessuno strumento particolare. Basta soltanto una ciotola con dell’acqua calda.

Procediamo in questo modo: prendiamo una ciotola di dimensioni più grandi dello stampo del budino. Riempiamo a metà la ciotola con dell’acqua molto calda, facendo attenzione a non scottarci.

Ora prendiamo lo stampo con il budino e immergiamolo nella ciotola per pochi secondi. Facciamo attenzione che la superficie con il budino non entri in contatto con l’acqua.

L’acqua calda scioglierà leggermente la superficie esterna del budino. Dopo pochi secondi, estraiamo lo stampo, e rovesciamolo su un piattino. Il nostro budino si staccherà dallo stampo alla perfezione e senza rovinarsi. Ed ecco il trucco semplicissimo per non far attaccare il budino allo stampo e avere un dolce sempre perfetto.

Possiamo rimetterlo in frigo per qualche minuto se il budino è diventato un po’ tiepido, ma generalmente non è necessario.

Per risparmiare tempo acquistiamo stampi con il fondo rimovibile

Se non vogliamo perdere tempo con il trucco della ciotola con l’acqua calda, esiste una soluzione ancora più rapida. Possiamo acquistare degli stampi appositi per budini. Questi stampi sono solitamente in plastica o silicone, e hanno una particolarità: hanno il fondo apribile.

Sono molto semplici da usare. Quando il nostro budino è pronto, mettiamo lo stampo a testa in giù su un piattino, rimuoviamo il fondo, e diamogli dei colpetti laterali. Il budino uscirà dallo stampo alla perfezione, e senza lasciare residui nello stampo. Semplicissimo.

Potremo goderci il nostro budino perfetto e servirlo orgogliosamente agli ospiti.

