Forse non tutti lo sanno ma i tappeti sono uno degli arredi più pericolosi della casa sia per gli adulti che per i bambini. Soprattutto se non hanno la superficie inferiore dotata di antiscivolo. Ma se non siamo riusciti a rinunciare a un telo bellissimo e vogliamo comunque renderlo sicuro, questo è il posto giusto. É stato finalmente svelato il metodo infallibile per non far scivolare i tappeti di casa ed evitare brutte cadute. E ci costerà soltanto poche decine di euro.

La soluzioni più ingegnosa e fai da te

Per prima cosa prendiamo gli anelli di gomma e le guarnizioni dei barattoli da conserva o marmellata. Se non li abbiamo in casa possiamo acquistarli in ogni merceria. A questo punto giriamo il tappeto e cuciamo con del filo molto resistente i cerchietti di gomma lungo tutto il perimetro.

Aggiungiamone qualcun altro al centro e siamo pronti per scegliere il posizionamento definitivo. Attenzione però. La gomma può danneggiare i pavimenti più delicati.

Finalmente svelato il metodo infallibile per non far scivolare i tappeti di casa ed evitare brutte cadute: silicone e strisce adesive

Se il nostro tappeto non ha una parte antiscivolo non preoccupiamoci. Possiamo costruirla facilmente da soli. É sufficiente prendere una pistola per il silicone, girare il tappeto e applicare una serie di strisce parallele. Lasciamo asciugare e appoggiamo sul pavimento. Non metteremo più a rischio le nostre articolazioni.

In alternativa abbiamo sempre a disposizione le strisce adesive. Nei negozi di ferramenta possiamo trovarle in velcro, gomma e nastro biadesivo. Scegliamo bene il materiale a seconda del peso e del materiale del nostro telo. Una volta acquistate sarà sufficiente applicarle sul retro del tappeto. Per altri trucchi sui tappeti, ecco un articolo che può essere utile: “Qual è il modo migliore per conservare i tappeti persiani per averli sempre come nuovi”.