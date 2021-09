A volte nessuno vorrebbe conoscere il proprio futuro per paura che non sia dei migliori. Inoltre alcuni interpretano male i segni della mano che invece possono indicare positività. Ecco allora perché questa magica linea della mano aiuta a scoprire passato e futuro della nostra vita.

La linea della vita

Le nostre mani una volta unite combaciano perfettamente come se l’una sia la fotocopia dell’altra. A guardarle da vicino ci accorgiamo che qualche piccola differenza c’è.

Nell’arte della chiromanzia orientale le mani sono complementari. La mano sinistra parla della vita come ci è stata prospettata al momento della nascita. La mano destra quali evoluzioni ha preso con il passare degli anni. Le due mani così si completano in un certo senso, e aiutano a comprendere meglio gli eventi.

Un errore diffuso

Guardando il palmo della mano, 3 sono le linee più evidenti. La linea della testa legata all’intelligenza e alla saggezza della vita. La linea del cuore che parla dell’amore e della famiglia. E infine la linea della vita che ci dice qualcosa su come è stata e sarà la nostra vita.

La linea della vita ha la forma di un semicerchio, è più o meno lunga e gira attorno allo spazio prospiciente al pollice. Nella mano destra si troverà in basso a destra e in basso a sinistra per la mano sinistra.

Alcuni si scoraggiano quando vedono la loro linea un po’ corta, perché pensano che non vivranno a lungo. Invece la lunghezza della linea non è legata alla lunghezza della propria vita. Avere una linea corta non significa che si vivrà poco, ma piuttosto ha un altro significato, spiegato qui di seguito.

La lunghezza della linea

Se sulla mano troviamo un linea lunga ben tracciata e pulita, significa che siamo pieni di vitalità e resistenti alle malattie. La lunghezza di questa linea ci parla infatti della forza vitale e della resistenza ai malanni, piuttosto che della quantità di anni da vivere.

Una linea della vita corta significa che siamo più esposti a livello di salute alle malattie. Probabilmente siamo persone corrette e realiste, ma solo un poco timide e forse influenzabili.

Se la linea della vita fosse assente, allora il significato è negativo, perché indica capacità di ammalarsi facilmente e probabilmente una vita non lunga.

Se la linea è interrotta e poi continua è segno di un grave problema di salute che si supererà. È il caso ad esempio di una linea leggermente sovrapposta e distaccata sulla parte interrotta.

Se all’inizio della linea della vita troviamo una piccola linea che parte da questa e va verso su, significa che siamo ottimisti e positivi con una particolare tendenza alla conoscenza. Potremmo anche avere fama e diventare famosi.

Questi sono i principali significati della magica linea della vita che ci aiuta anche a viverla meglio.