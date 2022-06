Non c’è nulla di meglio nelle torride sere d’estate che rinfrescarsi con una fetta di anguria ghiacciata. Questo acquoso frutto, dalla polpa dolce è un toccasana quando si tratta di recuperare liquidi e vitamine. Poi basta metterlo qualche minuto nel freezer o in frigorifero per ottenere l’effetto ristoratore dal caldo, ma attenzione a mangiarlo come merenda in spiaggia.

Pochi sanno che il cocomero è fonte, con i pomodori, di un carotenoide (licopene) che apporterebbe grandi benefici all’apparato cardiovascolare e alle ossa. Inoltre, l’anguria è un’ottima fonte di vitamina C e di composti fenolici ad azione antinfiammatoria e antiossidante. Oltre alla bontà, dietro quella polpa rossa, si nascondono benefici per la salute.

Abituati a mangiarlo al naturale, solamente ricavandone la polpa, non abbiamo mai pensato che il cocomero possa diventare un ingrediente fantastico per altre ricette.

Ecco perché la ricetta di oggi ci stupirà. Infatti, scopriremo che non abbiamo mai gustato anguria e melone come in questa preparazione salata.

Ebbene sì, perché questi frutti si sono rivelati straordinari nella preparazione di piatti estivi a metà tra il dolce e il salato. Un modo assolutamente inedito di utilizzare anguria e melone che ci rivelerà sapori e profumi nuovi e ci darà sollievo dall’afa. Preparare questa ricetta è semplicissimo e richiede soli 5 minuti.

Ingredienti

Ci apprestiamo a preparare l’insalata estiva di anguria e melone con tomino di capra e salsa di olive nere. Per la ricetta ci serviranno:

a) 300 g di anguria;

b) 300 g di melone giallo;

c) 200 g di tomino di capra o altro formaggio acidulo;

d) 200 g di olive nere denocciolate;

e) semi di anguria tostati;

f) rucola q.b;

g) basilico fresco.

Non abbiamo mai gustato anguria e melone come in questa golosa ricetta estiva rinfrescante perfetta per aperitivo e merenda pronta in 5 minuti

Iniziamo con la salsa di olive che si prepara utilizzando un minipimer, col quale ridurre le olive e una parte di basilico in purea. Successivamente iniziamo a mondare anguria e melone, ricavando dei quadrotti non troppo grandi. Eliminiamo i semi, ma non buttiamoli perché andranno lavati, tostati con una presa di sale e, solo alla fine, utilizzati per la decorazione. Proprio i semi sono ricchi di potassio, zinco, manganese e fosforo, oltre che fibre e antiossidanti.

In una ciotola da portata uniamo la frutta e condiamola con sale e olio. Poi uniamo il formaggio fresco, la rucola e il basilico tritato. A questo punto cospargiamo con i semi tostati e condiamo qua e là con la crema di olive nere che possiamo servire a tavola in una coppetta, per chiunque voglia aggiungerne.

La nostra fresca insalata di cocomero è pronta.

Approfondimento

Come conservare l’anguria a lungo anche una volta aperta con un metodo infallibile