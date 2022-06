Non è una semplice credenza popolare e non è una scienza esatta, eppure sono tantissime le persone desiderose di conoscere le indicazioni dell’oroscopo. Ovvero, l’interpretazione astrologica della posizione degli astri, al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. È questo il concetto sul quale si basa l’interazione tra i corpi celesti e i segni zodiacali.

Dal 22 giugno 2022 una Luna calante ha mischiato le carte, portando scompiglio tra i segni. In particolar modo, a partire dalle ore 11:58 di domani, la Luna calante influenzerà in modo positivo alcune persone. Finalmente soldi e fortuna aiuteranno 3 segni zodiacali che finiranno il mese di giugno con una spinta in più. Per loro, il mese di luglio partirà alla grande.

Continua, dunque, il potere della Luna che già il 14 aprile (in occasione della SuperLuna) aveva regalato soldi e fortuna ad altri 3 segni zodiacali che chiuderanno il mese in bellezza.

Da domani, invece, finalmente soldi e fortuna aiuteranno 3 segni zodiacali colpiti dagli effetti della Luna calante di fine giugno, luglio inizierà col botto

Partiamo con il Cancro. Il Sole ha fatto ingresso nel segno, in concomitanza con il solstizio d’estate. Grazie alla transizione del Sole, il Cancro si apre a un periodo più emotivo. Gli ultimi giorni di giugno e la prima settimana di luglio saranno i due momenti in cui sarà possibile “ricaricare le batteria” grazie all’affatto delle persone care. Un vero toccasana dell’anima, arricchito da un periodo particolarmente propizio su tanti fronti. Con una tranquillità emotiva ritrovata, si potranno fare delle scelte importanti con la calma giusta. Buon periodo anche per le finanze, nonostante spese improvvise in vista.

Anche se risulta calante fino a 28 giugno, la Luna riuscirà a donare una carica positiva anche ai nati sotto il segno dell’Ariete. Gli “arietini” vengono fuori da un periodo non troppo felice, sia sul piano personale che lavorativo. La ruota gira, invece, tra giugno e luglio grazie all’influenza della Luna, ma anche agli spostamenti di alcuni pianeti, come Venere. Sembrerebbe, infatti, che le ultime settimane di giugno siano le più fortunate degli ultimi 3-4 mesi. Gli Ariete, dunque, si rialzano con forza e caparbietà, diventando scaltri sul lavoro e più affascinanti in campo sentimentale. I primi giorni di luglio, però, saranno i migliori per proporre nuovi progetti o dichiararsi alla persona amata.

Infine, ad accogliere la Luna calante ci penseranno i nati sotto il segno dei Gemelli. In particolare, il 26 e il 27 giugno, la Luna sarà concentrata sul segno ed è in quel momento che bisogna agire. Accompagnati dalla buona sorte, si potrebbero ricevere aumenti, o nuove proposte di lavoro. Un buon riscontro si avrà anche in campo economico. Attenzione, però, a non farsi prendere la mano da spese legate alle vacanze.

