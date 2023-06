Finalmente puoi togliere la puzza dalle scarpe col rimedio delle nonne, ne aggiungi una tazza anche senza lavarle!

I cattivi odori si impadroniscono delle tue calzature preferite? Non temere, basta un rimedio per sbarazzartene. Si tratta di una soluzione perfetta per profumarle senza correre rischi. Infatti, userai solamente qualche ingrediente naturale che dovresti già avere in casa (non avrai nemmeno bisogno della lavatrice!). Vediamo come fare e che cosa dovrai procurarti.

Quando siamo in giro tutto il giorno o facciamo attività fisica, mettiamo alla prova le nostre scarpe. Con l’estate in arrivo e l’umidità che avanza, poi, i cattivi odori si diffondono a una velocità impressionante. La colpa sarebbe soprattutto dei batteri, che producono scarti puzzolenti che si trasferiscono sui tessuti. Ovviamente, toccherà a noi pensare a come risolvere il problema e non sempre la situazione si rivela semplice. Se i tentativi che hai fatto finora non hanno sortito effetto, finalmente puoi togliere la puzza dalle scarpe provando con un rimedio della natura. Con tre ingredienti riuscirai a neutralizzare l’olezzo persistente, diffondendo un gradevole profumo all’interno della calzatura.

Finalmente puoi togliere la puzza dalle scarpe combinando il bicarbonato con questi due ingredienti

La puzza dei piedi che si genera col sudore ci metterà poco a impregnare le tue sneakers. Per rimediare, alcuni consigliano di spruzzare un po’ d’aceto o lasciarvi dentro una saponetta. Il consiglio alternativo, però, è di affidarti alla soluzione della casa, che consiste nel creare una miscela igienizzante e di veloce applicazione.

Procurati una tazza e riempila per un quarto di bicarbonato di sodio. Aggiungi la stessa quantità di lievito in polvere e completa la metà restante con l’amido di mais. Adesso che hai a disposizione la tua pasta fatta in casa, dovrai distribuirla su un paio di calze in cotone. In alternativa, puoi metterla direttamente sulla suola delle scarpe da trattare. Aspetta che faccia effetto per una notte e indossa nuovamente le tue calzature la mattina dopo.

Un rimedio anche per le scarpe da calcio

Hai un figlio che gioca a pallone e torna regolarmente a casa con le scarpe sporche e puzzolenti? Prova a pulirle così. Prendi del borotalco e cospargine una dose all’interno. Come quantità, puoi regolarti calcolando all’incirca un cucchiaio di prodotto per scarpa. Fallo agire per diverse ore, prima di osservare gli scarpini ancora una volta puliti e igienizzati.

Per aumentare l’efficacia della manutenzione, alla fine dovresti pensare di applicare sul cuoio del grasso. Usa un panno delicato o un vecchio spazzolino da denti e sfrega per bene, finché la sostanza non penetrerà in profondità. Infine, passa uno straccio asciutto e strofina con una spazzola tutta la superficie.