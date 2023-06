Dove andare al mare in Italia per trascorrere un’estate indimenticabile tra spiaggia bianca e mare cristallino

Andare al mare in Italia a Rapallo-Giorgio Galeotti, CC BY 4.0, attraverso Wikimedia Commons

Non è estate senza vacanze al mare. Sole, spiaggia ma anche tante attrazioni da non perdere in luoghi di villeggiatura unici e ricchi di fascino. Tra i tanti, oggi si andrà alla scoperta di Rapallo e di Punta Penna.

Il dilemma tra mare e montagna si riproporrà anche in questa estate che si sta lentamente avvicinando. In molti posti d’Italia alcuni sentiranno ancora freddo per via del maltempo che sta colpendo la penisola. Eppure è questione di giorni, a breve sarà tempo di ferie e questo porterà molti a dover scegliere tra il mare e la montagna. Il mare, come tutti gli anni, sarà la meta prediletta della maggior parte delle persone. Il Bel Paese è, infatti, famoso per le sue coste frequentate da italiani e da stranieri. Ma dove si potrebbe andare al mare per fare qualcosa di diverso dal solito? Tra le mete più gettonate troviamo Rapallo in Liguria, ma anche la Spiaggia di Punta Penna. Ma ecco cosa vedere in questi posti magnifici da Nord a Sud Italia.

Dove andare al mare in Italia

Il primo posto in cui si potrà andare al mare è Rapallo, in Liguria. Un posto ricco di storia e natura da scoprire in un fine settimana. Tra le attrazioni maggiori troviamo quelle religiose, tra cui il Santuario di Montallegro costruito a circa 600 m.s.l.m., nel luogo in cui si diceva fosse apparsa la Madonna. Ma a Rapallo non c’è solamente questo santuario, troviamo anche quello di Caravaggio, risalente al periodo tra il Seicento e il Settecento.

Oltre a questo, poi, merita una visita il centro storico di Rapallo, risalente al Medioevo e caratterizzato da affreschi, carruggi e portici. Da non perdere, poi, la piazza centrale ricca di decorazioni. Tutto da scoprire anche il Castello di Rapallo con il suo bastione affacciato sul mare.

Punta Penna

Il secondo luogo ideale per trascorrere una vacanza al mare è la Spiaggia di Punta Penna, nei dintorni di Vasto. Un lembo di sabbia selvaggio perfetto per rilassarsi in tranquillità con amici o con la famiglia. Un luogo in Abruzzo ricco di natura selvaggia e mare dalle acque cristalline.

Qui, inoltre, si potrà anche fare snorkeling alla scoperta della fauna e della flora del mare. Tra gli altri, sarà possibile vedere anche le tartarughe di mare. Per trascorrere il tempo in modo un po’ diverso si potrà andare alla scoperta della spiaggia. Percorrendola si arriverà al Faro di Punta Penna, dal quale si potrà ammirare il panorama. Ecco, quindi, tra le tante località disponibili, dove andare al mare in Italia.