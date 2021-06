Estate o inverno, la degna conclusione di un pasto quando si hanno ospiti è il dolce. Di certo, però, quando fa caldo viene poca voglia di accendere il forno e anche di stare troppo tempo ai fornelli. D’altro canto, si ha anche voglia di sapori freschi e leggeri.

In poche parole, una laboriosa sacher ricca di cioccolato non è l’ideale di questo periodo né per chi la deve preparare né per chi la deve gustare.

Ecco qui un’idea davvero semplice ma molto fresca e gustosa che metterà tutti d’accordo.

Niente forno e solo pochi minuti per un freschissimo dessert alla frutta con cui sorprendere gli amici a fine cena

Vediamo insieme come preparare una bella sbriciolata di frutta! Possiamo utilizzare la frutta che preferiamo, l’importante è che sia di stagione. Pesche, albicocche, ananas, fragole… Via libera alla fantasia!

Ingredienti

a) 200 gr di biscotti secchi (vanno benissimo anche quelli integrali del tipo digestive);

b) 250 gr di frutta fresca di stagione;

c) 500 ml di panna fresca liquida;

d) 80 gr di burro;

e) 50 gr di zucchero;

f) 20 ml di acqua.

Come procedere

Far sciogliere il burro in un pentolino o in maniera molto più pratica nel microonde, versarlo nel mixer insieme ai biscotti e tritare il tutto. Con il composto ottenuto, foderare il fondo di una teglia di 20 cm. Tenerne da parte un poco per la copertura finale.

Nel frattempo, pulire la frutta scelta e tagliarla a fette o piccoli pezzi. Metterla in un tegamino

insieme allo zucchero e all’acqua. Far ammorbidire per una decina di minuti circa e poi frullare e far raffreddare.

Montare la panna fino a quando è bella soda. Con una spatola, metterne uno strato sui biscotti, quindi proseguire con uno strato di crema di frutta. Procedere di nuovo con la panna e poi ancora con la frutta.

Ultimare con le briciole di impasto. Mettere nel freezer per almeno 1 ora.

Tutto qui e il nostro dolce è bell’è pronto! Niente forno e solo pochi minuti per un freschissimo dessert alla frutta con cui sorprendere gli amici a fine cena!

La nostra sbriciolata non è ovviamente prerogativa di una cena con ospiti. La possiamo preparare anche per noi e la nostra famiglia, per una fresca merenda o per festeggiare un compleanno in piena estate!

