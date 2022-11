Destinazioni da sogno alla portata di tutti scelte come viaggi preferiti per le prossime vacanze

Viaggiare è una di quelle cose che piace fare a tutti, o quasi. Del resto, anche per chi pensa che nulla sia meglio di casa propria, è difficile resistere al fascino di immagini o video di posti meravigliosi. Si va dai paesaggi esotici e lontani alle grandi città costellate di grattacieli altissimi, fino ai borghi in miniatura incastonati tra mare e montagna. Insomma, c’è abbastanza materiale per provare a fantasticare sul prossimo viaggio da fare in coppia, con i figli o, perché no, anche da soli.

E se le opzioni da valutare sembrano troppe, si può cercare la giusta ispirazione basandosi sulle classifiche che periodicamente pubblicano gli esperti del settore. Siti come quello del National Geographic o della piattaforma eDreams ODIGEO hanno, infatti, recentemente stilato una classifica di destinazioni da sogno alla portata di tutti.

Le migliori mete del 2023 secondo il web

Tra le città più ricercate per le prossime vacanze si menzionano diverse capitali europee come Parigi, Londra, Amsterdam o Madrid. Non mancano però nemmeno le città italiane, tra cui spiccano Milano, Napoli e Roma. A tal proposito, qualcuno potrebbe preferire aspettare la primavera, ma il maltempo non deve preoccupare: Roma, città eterna, è bella anche con la pioggia. Nella medesima classifica di probabili destinazioni prese d’assalto dagli italiani trovano posto anche Catania, Budapest e Barcellona.

Destinazioni da sogno alla portata di tutti da ricercare come mete preferite in Italia o all’estero

Anche il National Geographic, come anticipavamo, ha pubblicato la lista delle 25 migliori destinazioni da visitare prossimamente. Questo macro gruppo di proposte comprende esperienze di viaggio diverse a seconda del tema centrale: cultura, natura, comunità, famiglia e avventura. E, ancora una volta, l’Italia non manca di essere tra i principali protagonisti.

Il tema comunità include un tour ecosostenibile nelle isole del Dodecaneso, visitare il Laos in treno o seguire il turismo indigeno ad Alberta, in Canada. Chi invece preferisce lo stretto contatto con la natura dovrebbe puntare sull’arcipelago delle Azzorre o visitare il Big Bend National Park, in Texas. Oppure, ancora, un’idea potrebbe essere quella di volare verso le Highland scozzesi e stupirsi di fronte alla varietà di flora e fauna.

Sul fronte cultura, molti vorrebbero ripercorrere i passi della grande civiltà romana lungo la via Appia, ma anche andare al museo egizio de Il Cairo. Ma che dire invece dei viaggi da organizzare con tutta la famiglia al seguito? In questo caso, si consigliano una gita a Manchester o un tour tra le Alpi svizzere a bordo di un treno alpino. Non resta infine che scoprire le mete più cercate da chi non vede l’ora di lanciarsi in una nuova avventura.

Tra le varie possibilità: il trekking al sito inca peruviano di Choquequirao o la visita al Parco Nazionale delle isole Revillagigedo, in Messico. Anche la Nuova Zelanda potrebbe regalare nuove emozioni, ma per chi teme il jet lag vanno bene anche i più bei villaggi delle alpi austriache. Infine, menzione speciale per alcune destinazioni economiche tutte europee: Cracovia, Belgrado, Bratislava, Budapest, Riga, Sofia, Lubiana, Atene, Porto.