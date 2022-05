La Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 34 del 29 aprile ha pubblicato le date del diario delle prove scritte di un esame atteso da tempo. Il riferimento è all’ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti.

I futuri assunti saranno destinati nei settori pubblici non economici e al servizio delle amministrazioni statali, anche quelle ad ordinamento autonomo.

Il bando fu pubblicato quasi due anni fa, esattamente il 30 giugno 2020 sulla G.U. n. 50. Ora sono finalmente note le date d’esame delle prove scritte di questa selezione. Sempre sullo stesso tema, ricordiamo che è noto anche il diario della prova scritta di un vecchio concorso indetto dalla Polizia di Stato.

Il riparto dei posti messi a concorso dal bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri

I futuri dirigenti saranno ripartiti secondo quanto disposto all’art. 1 del bando del 2020. Ossia 3 dirigenti presso il Consiglio di Stato, 18 presso al Presidenza del CdM, 21 al Ministero dell’Interno, 18 al Ministero della Giustizia (dipartimenti vari). E poi ancora 13 al Ministero della Difesa, 15 al dicastero MEF e 17 al MISE, altri 10 al Ministero dell’Ambiente e 12 alle Infrastrutture.

Al MIUR sono destinati 18 candidati, 3 al dicastero del Lavoro e 2 a quello della Salute, 20 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Infine ci saranno 10 candidati per l’ADM, un dirigente per l’ISTAT e uno per l’AGID, 2 invece per l’ENEA. Infine 5 futuri dirigenti andranno all’INL, 6 all’ENAC e altrettanti all’ITA-ICE, 9 all’INAIL.

Finalmente note le date d’esame delle prove scritte del concorso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le prove scritte di questo concorso sono previste per il giorno 17 maggio 2022, praticamente martedì della prossima settimana. Quanto alla sede, le prove si terranno a Roma presso la Nuova Fiera di Roma, via Portuense, n. 1645.

L’ingresso dei candidati presso la suddetta sede è fissato per le ore 8.30. La mancata presentazione al luogo, giorno e ora su indicata porta all’esclusione automatica dei candidati dalla selezione.

Le prove si svolgeranno in giornata tramite dispositivi informatici, e ciascuna prova dura 150 minuti.

La 1° prova scritta consiste in un elaborato teso ad accertare le competenze nelle materie giuridiche, l’attitudine al ragionamento giuridico. Ancora, la capacità di impostare analisi critiche attorno a problemi complessi e l’abilità dei candidati nel saper formulare proposte fattibili.

La seconda prova mira ad accertare le competenze nelle materie economiche e dell’analisi delle politiche pubbliche e di formulare proposte argomentate. Anche questa prova richiederà la produzione di un elaborato circostanziato.

Approfondimento

Maggio porta tanti posti di lavoro nel pubblico impiego in Lombardia perfetti per chi cerca posto fisso e stipendio a vita