La ricerca del lavoro passa per mille rivoli e per mille forme. Stage, tirocini (occhio a questi tirocini retribuiti in Comune), invio di cv, contratti di apprendistato e concorsi pubblici. Ogni percorso prevede i propri step, a volte più veloci ed altre volte meno.

Prendendo il caso dei concorsi pubblici, dopo la pubblicazione del bando inizia la fase delle candidature entro i termini prefissati. Poi, in genere troviamo le prove scritte e/o orali, gli eventuali accertamenti fisici e/o psico-attitudinali (specie nei concorsi militari) e l’eventuale valutazione dei titoli. Infine, giunge la tanto attesa fase dell’approvazione e pubblicazione della graduatoria finale.

A tal proposito, attenzione alla graduatoria dei vincitori del concorso INPS per 189 posti. Vediamo di cosa si tratta.

Il concorso pubblico dell’INPS per 189 medici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 maggio è apparso l’avviso dell’Ente Nazionale di Previdenza in merito a un concorso bandito mesi or sono. Per la precisione si tratta del concorso, per titoli ed esami, per 189 medici di prima fascia funzionale nei ruoli funzionali dell’INPS. Il relativo testo uscì sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1° ottobre 2021.

Con la delibera del CdA n. 62 del 27 aprile 2022, l’Amministrazione ha approvato la graduatoria finale e dei vincitori della selezione. Per visualizzarla basta accedere al portale dell’Ente, portarsi alla sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, infine cliccare la sottosezione “Concorsi”.

Attenzione alla graduatoria dei vincitori del concorso INPS e al diario della prova scritta di questo concorso della Polizia di Stato

La parte finale della Gazzetta Ufficiale è riservata alla comunicazione (a tutti gli effetti di Legge) dei diari delle prove d’esame. A volte capita che ci si candida a un concorso salvo poi perderlo di vista. Questo perché magari si è presi dai tanti impegni della vita e si perdono ‘dettagli’ che contano e fanno la differenza.

Al riguardo, sempre sullo stesso numero della G.U. (n. 36) è presente un avviso del Ministero dell’Interno. Riguarda il diario della prova scritta del concorso, per esami, per 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato (PdS). Dei posti messi a concorso, ricordiamo che il bando prevede alcune riserve.

Invece, sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 è arrivato un nuovo concorso dell’Arma dei Carabinieri per giovani che praticano lo sport e in possesso di diploma.

Il diario della prova scritta

Ritornando al concorso per allievi vice ispettori della PdS, ricordiamo che il bando fu pubblicato sulla G.U. n. 100 del 29 dicembre 2020. La selezione fu poi ampliata a 1.500 posti.

Sul portale della PdS, e precisamente sulla pagina relativa al concorso, è riportato il diario della prova scritta. Essa si terrà il giorno 31 magio 2022, alle ore 8.00 presso la Nuova fiera di Roma, via A.G. Eiffel, ingesso Est.

Il giorno prima, e presso la stesa sede d’esame, vanno consegnati codici, leggi e decreti e i testi di cui è ammessa la consultazione durante la prova.

In questo caso il calendario prevede 4 fasce orarie, 2 al mattino e 2 al pomeriggio, a seconda della lettera iniziale del proprio cognome. I 2 turni del mattino sono riservati ai candidati non appartenenti alla PdS, mentre i 2 turni del pomeriggio ai militari della Polizia di Stato.

