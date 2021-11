Dopo aver fallito l’occasione di ripartire al rialzo qualche mese fa, finalmente le azioni Unieuro potrebbero essere sulla buona strada per accelerare al rialzo. Andiamo, però, per gradi e ricostruiamo la storia recente di un titolo che, nonostante la recente fase di ribasso, nell’ultimo anno ha guadagnato circa il 70% battendo la media del suo settore di riferimento.

Dopo aver segnato i suoi massimi storici in area 32 euro a inizio giugno, il titolo ha iniziato una lenta, ma inesorabile, fase discendente, che ha portato a un ribasso di oltre il 40%. Durante questo percorso ribassista più volte il titolo ha fallito occasioni di inversioni rialziste.

Un’occasione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane purché alcuni livelli chiave vengano rispettati. Dopo aver raggiunto e rotto al ribasso il II obiettivo di prezzo in area 19,8 euro, infatti, il titolo ha immediatamente recuperato. Inoltre sia il BottomHunter che lo Swing Indicator hanno dato un segnale di acquisto. Tuttavia per una maggiore sicurezza sarebbe meglio attendere una chiusura settimanale superiore a 22 euro. In questo caso le azioni Unieuro potrebbero partire in maniera decisa verso l’aggiornamento dei massimi storici.

I ribassisti, invece, riprenderebbero il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 19,8 euro. In questo caso le quotazioni andrebbero a raggiungere gli obiettivi indicati in figura. Da notare che la massima estensione passa per area 14 euro.

La valutazione di Unieuro

Unieuro rappresenta un’ottima opportunità se si guarda ai multipli di mercato. Secondo il rapporto prezzo/utili, infatti, le azioni Unieuro dovrebbero quasi raddoppiare per allinearsi alla media dei suoi competitors. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.18 volte il suo fatturato del 2021.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 29%.

Finalmente le azioni Unieuro potrebbero essere sulla buona strada per accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 7 settembre a quota 21,66 euro in ribasso del 2,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale