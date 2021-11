La vita di ognuno di noi è segnata da sempre da scelte importanti. Ad esempio il lavoro della vita, il partner con cui metter su famiglia, l’acquisto della casa e la scelta della città in cui comprarla. Sempre più spesso il luogo che si sceglie per vivere è dove ci si stabilisce per ragioni di lavoro.

A proposito di abitazioni, ricordiamo ancora queste importantissime novità sul Bonus casa under 36 e con ISEE fino a 40.000 euro.

A volte invece si ha la fortuna di far dipendere il lavoro al luogo dove si è scelto di vivere. In un Paese bello e stupendo come l’Italia, dove conviene prendere il domicilio? Secondo lo studio che adesso vedremo, non Roma né Firenze o Milano ma è questa la città al top per qualità della vita.

Il Rapporto sulla Qualità della vita del 2021

Nel 2021 è giunto alla 23esima edizione il “Rapporto sulla Qualità della vita” realizzato dall’Università La Sapienza di Roma e ItaliaOggi. Uno studio che analizza le province dello Stivale e le ordina in base ai punteggi ottenuti a una serie di parametri. Tra essi troviamo il mercato degli affari e del lavoro (occhio a questo concorso), ambiente e sicurezza, istruzione e formazione, turismo e tempo libero.

I risultati, nel complesso, sono buoni e premiano i grandi centri del Centro Nord. Di contro, le province del Meridione d’Italia sono quasi tutte a metà o soprattutto in fondo alla lista. In diversi parametri spesso faticano a raggiungere la sufficienza.

La top ten delle province dei sogni

Vediamo allora quali province si sono aggiudicate le prime dieci posizioni. Abbiamo:

Parma;

Trento;

Bolzano;

Bologna;

Milano;

Firenze;

Trieste;

Verona;

Pordenone;

Monza.

Come si evince, mancano tutte le province del Sud, che ritroviamo invece nella parte medio-bassa della classifica. Muovendo dall’ultima posizione troviamo, infatti, Crotone, Napoli, Foggia e Siracusa.

In generale, la qualità della vita viene considerata dagli esperti come “buona” o “accettabile” in 63 province su 107. Nel 2020 invece furono considerate tali solo 60 province su 107 (+5%). Detta in termini di abitanti, solo 22,255 milioni di residenti (il 37,4% degli italiani) vive in province la cui qualità della vita è considerata insufficiente o scarsa.

Non Roma né Firenze o Milano ma è questa la città al top per qualità della vita

Un’altra osservazione che emerge riguarda le grandi metropoli del Centro-Nord. Nel periodo del Covid 19, sono state le aree che meglio hanno saputo reggere alla forza d’urto della pandemia.

La riprova è data dagli ottimi punteggi mediamente conseguiti all’analisi dei vari parametri. Questo ha permesso loro di conservare e, il più delle volte, di conquistare posizioni nella graduatoria.

Approfondimento

Quanto costa costruire una casa al mq nel 2021 partendo da zero?