Ormai abbiamo affrontato parecchie tematiche sul “riciclo creativo” e quello che andremo a vedere in questo articolo è davvero particolare. Chi l’avrebbe mai detto che un semplice scolapasta potesse servire anche per moltissime altre cose oltre il semplice scolare, appunto, la pasta?

Un oggetto che non manca mai nelle nostre cucine, davvero utile, anzi, oseremmo dire indispensabile. Però, tutti lo utilizzano in cucina per scolare la pasta ma questo oggetto può essere sfruttato per molteplici usi alternativi.

Dopo aver visto i diversi impieghi di mascherine chirurgiche, creme solari, e salviette umidificate rimarremo stupiti di ciò che andremo a leggere fra poco.

Soprattutto in inverno, quando l’umidità in casa aumenta a livelli esponenziali, è possibile usare il nostro scolapasta come deumidificatore. Inserire lo scolapasta in un contenitore, deve rimanere leggermente sospeso senza toccare il fondo del recipiente. Aggiungere 200 gr di sale grosso da cucina e posizionare il tutto nella stanza da deumidificare. Il sale assorbirà tutta l’umidità e l’acqua che si andrà a formare verrà raccolta nella ciotola sottostante. Attenzione a svuotarla di tanto in tanto.

I vecchi scolapasta, ormai arrugginiti o inutilizzati, si possono dipingere per realizzare divertenti idee creative. Potremmo creare dei paralumi per coprire una lampadina e dare l’effetto “luce a pois” alle pareti delle camerette dei bambini. Oppure, potremmo creare direttamente dei lampadari di design.

Per i più superstiziosi è possibile creare una “campana del vento” da tenere fuori dalle abitazioni. Sarà sufficiente appenderlo rovesciato e agganciare alla base dei sonagli, pennacchi, o pezzi di vetro lavorato. La credenza, derivante dalla cultura giapponese, è che il rumore dei sonagli possa scacciare gli spiriti maligni e tenere al sicuro le abitazioni.

Ultime due idee

Per le cene con amici e parenti, potremmo utilizzarlo come contenitore per il ghiaccio per mantenere le bevande al fresco. Sarà sufficiente inserire lo scolapasta in un recipiente, aggiungere il ghiaccio e inserire le bottiglie da tenere a fresco. Man mano che il ghiaccio si scioglierà, l’acqua colerà nel recipiente.

Come ultima idea originale, lo scolapasta potrebbe essere utilizzato per creare dei cesti per i nostri fiori. Stesso utilizzo e praticità, unica differenza è che anziché in vimini saranno di metallo. Potremmo appendere i cesti con all’interno dei fiori (o delle piante aromatiche) nel nostro giardino o in casa come una specie di “giardino verticale”.