La fortuna va e viene, per tutti i segni dell’oroscopo. Ce ne sono alcuni che hanno iniziato alla grande il mese di febbraio e altri invece che hanno faticato. Le cose, però, potrebbero cambiare presto e anche chi non ha ancora sperimentato la felicità per questo mese potrà presto gioire.

C’è un segno in particolare che ha passato un brutto momento, soprattutto a San Valentino. Le buone notizie, però, sono dietro l’angolo, deve solo pazientare un altro po’. Finalmente, infatti, l’amore arriva anche per lui, dopo un periodo davvero tremendo sotto il profilo romantico.

Il segno che ritroverà la serenità sul piano sentimentale

Oggi ci concentriamo sul segno del Leone.

Questo segno, probabilmente, ha passato un San Valentino in solitudine oppure ha avuto un appuntamento che è andato malissimo.

Tuttavia, l’influsso di Mercurio inizierà a farsi sentire in questi giorni, fino al 9 marzo. Esso permetterà al Leone di avere relazioni molto più sane con le persone attorno a lui e soprattutto migliorerà la comunicazione con gli altri.

Il Leone sentirà una connessione forte con la famiglia, gli amici e anche con il partner o con la persona che gli piace.

La cosa più importante, però, è che il Leone sarà investito da un’ondata di amore per sé stesso. In questi giorni scompariranno le insicurezze e la bassa autostima, lasciando lo spazio a determinazione e consapevolezza di essere una persona che vale molto.

Finalmente l’amore arriva anche per questo segno zodiacale che ha passato un San Valentino deludente

Mettendo insieme Mercurio che aiuta la comunicazione con il rinnovato amore per sé stesso, il Leone affronterà la vita con una gioia diversa, che non sperimentava da tempo. Tutto sembrerà migliore, anche le cose più piccole e semplici della quotidianità.

A svoltare davvero sarà la vita romantica: il Leone riuscirà ad esprimere tutto il suo amore al partner, con piccoli e grandi gesti. Il terribile San Valentino sarà così lasciato alle spalle.

Andrà ancora meglio al Leone single, che si dichiarerà, scoprendo di essere ricambiato dalla persona che gli piace. Ciò porterà all’inizio di una relazione che potrebbe durare a lungo, ma il Leone deve fare attenzione.

Affinché questa nuova storia duri, infatti, deve mantenere questo amore per la vita e per sé stesso che lo contraddistinguono.

