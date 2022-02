Per molti l’inizio del 2022 è stato un susseguirsi di imprevisti, giornatacce e brutte notizie. La colpa è di un pianeta dispettoso, che però presto ci lascerà in pace. Ecco perché il 24 febbraio sarà la giornata della svolta per alcuni segni fortunati.

Tutto ricomincia ad andare per il verso giusto

Per chi ha vissuto male l’inizio dell’anno nuovo, il 24 febbraio è il momento di tirare un sospiro di sollievo. Le cose cominceranno infatti a girare per il verso giusto, a partire dal moto di Mercurio.

Infatti il 2022 si è aperto proprio con una fase di retrogradazione di Mercurio, un periodo associato a distrazioni, fraintendimenti, frustrazioni, ritardi, litigi, figuracce. Insomma, proprio un momento in cui tutto sembra andare storto.

I più appassionati di astrologia si staranno chiedendo: ma la retrogradazione di Mercurio non è già finita da un pezzo? La risposta è sì e no. Infatti, è vero che la fase è durata dal 14 gennaio al 3 febbraio. Ma bisogna anche sapere che Mercurio retrogrado è sempre seguito dal cosiddetto periodo ombra.

La fase d’ombra si protrae per due settimane dopo che il moto di Mercurio torna diretto. In questi giorni continuano tutti gli aspetti fastidiosi della retrogradazione di Mercurio, anche se con minore intensità.

Ma ora basta: addio sfortuna e benvenuto amore, il 24 febbraio finisce anche il periodo ombra. Finalmente nel cielo non ci sarà più nessun pianeta retrogrado. Tutto inizierà finalmente a filare liscio.

In particolare ci si possono aspettare belle sorprese in ambito romantico. Già il 23 febbraio, per chi saprà cogliere l’occasione, si accenderà una fiamma di passione. I super favoriti saranno i segni d’acqua, ossia Scorpione, Cancro e Pesci, purché cerchino di evitare un errore che potrebbe rovinare tutto. Ma anche la Bilancia non scherza: il 24 febbraio sarà una giornata all’insegna dell’amore. Scopriamo perché.

Addio sfortuna e benvenuto amore, il 24 febbraio le stelle annunciano una svolta per la Bilancia e non solo

Il 24 febbraio gli eventi astrali significativi saranno due. Non solo Mercurio la smetterà di influenzarci negativamente. Si osserverà anche un sestile positivo fra Venere, il pianeta più legato all’amore e Nettuno, simbolo dei sogni e della fuga dalla realtà.

È un ottimo momento per staccare dalla monotonia e regalarsi un appuntamento galante da sogno. Si può invitare una persona speciale a condividere questa favola: il momento è propizio per la nascita di un nuovo amore.

A beneficiarne saranno tutti i segni zodiacali, ma in primis la Bilancia: infatti i nati sotto questo segno sono governati proprio da Venere. Inoltre, per quanto riguarda la Bilancia, il sestile avverrà nella sesta casa astrologica. Quest’ultima rappresenta la salute e le abitudini quotidiane.

Un’ottima idea sarebbe dunque una serata di totale relax e benessere col partner: un bagno caldo, un film, un massaggio romantico… E se non si ha nessuno con cui condividere questo momento, poco male: ci si può concedere una coccola e amare sé stessi!

