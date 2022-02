I gruppi WhatsApp di cui facciamo parte ormai sono tantissimi.

L’aspetto che fa sentire liberi è pensare che possiamo anche silenziare, abbandonare, ignorare i gruppi WhatsApp.

È anche vero i gruppi rappresentano l’opportunità di cooperare e comunicare quando serve. Si possono gestire al meglio, anche quando sono tanti, con piccoli accorgimenti.

Come silenziare, abbandonare, ignorare gruppi WhatsApp e tanti trucchetti per tenerne il controllo

Ricordiamoci di silenziare i gruppi così i messaggi continui hanno il loro flusso indisturbato senza infastidire. Clicchiamo sul gruppo, tasto destro sui puntini a destra e scegliamo l’opzione DISATTIVA NOTIFICHE. Che silenzio sia.

Diamoci noi delle regole convivenza con le stesse chat uniche per tutti i gruppi. Rispettiamo il tema, rimaniamo chiari e concisi.

Concediamoci degli intervalli di tempo per leggere e fare un check dei messaggi. Resistiamo alla tentazione di diventare dei chattatori seriali. Un intervallo temporale di 4 ore è gestibile per essere aggiornati con un certo distacco. Questo evita di cadere nel botta e risposta privato dell’uno a uno, dimentichi di essere in gruppo-visione. Con RISPONDI al messaggio riallacciamo solo con quello che ci interessa, anche se superato.

La chat è un luogo d’incontro informale dove conoscersi e comunicare in tempo reale. Non abbiamo a disposizione i mezzi che maneggiamo bene come tono di voce, espressioni facciali, gestualità, ritmo e timbro di voce. Il re degli strumenti di WhatsApp è la tastiera seguono faccine e gift che esprimono qualsiasi reazione sia necessario esplicitare.

4 trucchi per allungare la vita dei gruppi

Il primo trucchetto è limitare l’uso di emoji e confidenze nelle chat più formali e rimanere chiari e concisi.

Il secondo è rispettare il modo di essere di ciascun partecipante, nessuno è sbagliato o inadeguato. Il rispetto innanzitutto. Ci sarà nel gruppo chi scrive tanto, chi anticipa tutti, chi risponde a monosillabi, chi risponde in eterno ritardo e chi semina vento aspettando tempesta. Il gruppo WhatsApp è una ristretta società, bella proprio perché è colorita di personalità.

Il terzo trucco è ricordare sempre che si tratta solo di una chat cioè una chiacchierata.

Il quarto è tollerare e lasciar correre, altro di buono verrà scritto e pubblicato. La variabile tempo nelle chat viaggia alla velocità della luce. Ciò che è successo ieri, oggi è già storia vecchia.

Come abbandonare e come tornare in un gruppo WhatsApp

Se arriva il momento di abbandonare un gruppo WA possiamo farlo in 5 secondi al massimo.

Clicchiamo sul gruppo, poi 3 puntini a destra in alto scelta opzione Info Gruppo, scorriamo fino in fondo e clicchiamo su Abbandona Gruppo.

Il dado è tratto, si potranno leggere solo i messaggi precedenti. È possibile rientrare con un invito dell’amministratore del gruppo. Da jump out si torna al jump in, con più esperienza e più saggi.

Ora che sappiamo come silenziare, ignorare, abbandonare gruppi WhatsApp ricordiamo che a volte può essere meglio aspettare 10 secondi prima di rispondere.