In molti consultano quotidianamente gli oroscopi per capire come comportarsi durante la giornata. Sicuramente gli oroscopi potranno suggerire la via ma saranno le azioni a segnare il proprio destino.

Infatti, da soli le stelle, la luna e i pianeti potranno fare davvero poco. Sarà veramente necessario aiutare la fortuna e la felicità trionferà.

Oltre al classico oroscopo ne esistono anche di altri, tra questi quello più famoso è quello cinese. L’oroscopo cinese, infatti, basa i diversi segni zodiacali sull’anno di nascita e non sul mese. A seconda dell’anno di nascita si apparterrà all’uno o all’altro segno zodiacale. Nel 2022 cade l’anno della Tigre.

Anche in questo caso la sorte dei segni zodiacali sarà segnata tra alti e bassi. Tra i segni zodiacali più fortunati a marzo secondo l’oroscopo cinese troviamo il Maiale, il Gallo e il Coniglio.

Marzo ricco di amore e denaro per questi 3 fortunati segni zodiacali dell’oroscopo cinese che si lasceranno i guai alle spalle

Un segno zodiacale caratterizzato da generosità e bontà innata. Il mese di marzo sarà tendenzialmente positivo per i Maiali, specialmente per le questioni sentimentali e di amicizia. Probabilmente si avrà proprio a marzo la possibilità di incontrare vecchi amici dimenticati da tempo. Anche l’amore non si farà attendere, le coppie continueranno a vivere il loro idillio. Invece, i single dovranno guardarsi attentamente attorno perché la persona giusta potrebbe nascondersi molto vicino.

Il mese di marzo sarà positivo anche per il lavoro dal momento che con un po’ di fortuna si riusciranno a concretizzare gli sforzi passati.

Non mancheranno, ovviamente, alcuni ostacoli che, però, si potranno superare con impegno e dedizione.

Gallo

Le persone nate sotto al segno del Gallo sono, di solito, molto attente a ciò che le circonda e, soprattutto, coraggiose.

Caratteristiche che le portano ad affrontare qualsiasi avversità con decisione. I Galli arrivano da un 2021 particolarmente difficile ma già nei primi mesi del 2022 in molti casi le sorti avranno cominciato a risollevarsi.

A marzo non mancherà l’amore ma non si faranno attendere neppure soddisfazioni lavorative e denaro. Per quanto riguarda l’amore i single potrebbero trovare la loro anima gemella. Chi è già in coppia, invece, non dovrà fare altro che godersi il momento. Infatti verranno meno gli attriti e questo permetterà di risolvere questioni lasciate in sospeso da tempo.

Sul lavoro, invece, potrebbero essere in arrivo delle interessanti novità. Promozioni e aumenti di stipendio per i dipendenti e soddisfazioni per gli autonomi.

Quindi, occhi aperti e attenzione sia all’amore che al lavoro.

Coniglio

Da ultimi avranno un marzo ricco di amore e denaro anche i nati sotto al segno zodiacale del Coniglio, caratterialmente molto tranquilli e gentili. La fortuna è dalla parte di questo segno zodiacale ma ci saranno anche un po’ di confitti.

Non lasciarsi trascinare dal nervosismo né in coppia né sul lavoro, meglio affrontare le situazioni con calma.

In coppia, infatti, potrebbero sorgere alcuni problemi che potranno risolversi velocemente. I single, invece, non dovranno sprecare l’occasione di incontrare la persona giusta.

Occasioni del genere capitano solo una volta nella vita. Per questo si consiglia di dare una svolta alla propria vita sociale, incrementandola e cercando di conoscere persone nuove.

Il lavoro procederà alla grande ma non mancheranno delle discussioni da cui si uscirà vittoriosi.