Durante questo ultimo anno Netflix e le altre piattaforme di streaming sono state un vero e proprio toccasana per molti di noi. Costretti nelle nostre case, a volte, l’unica via di uscita sono stati film e serie TV.

Ma, specialmente su Netflix, non ci sono solamente film e serie TV. Si era trattato in precedenza di un prodotto nato dalla collaborazione tra Netflix e Headspace: “Le guide di Headspace: meditazione” (consultare qui).

Dopo il successo di queste guide, Netflix è in procinto di pubblicare una nuova serie dello stesso genere ma dedicata al sonno.

La prima serie, uscita lo scorso gennaio, aveva dato la possibilità a tutti di approcciarsi per la prima volta alla meditazione. Si tratta di un modo alternativo di scoprire la meditazione senza uscire dal salotto di casa propria. In molti, dopo aver visto il programma, hanno sottolineato di come li avesse aiutati ad essere meno distratti. Altri, invece, sono riusciti a trarre dei veri e propri benefici da questa pratica.

Finalmente in arrivo su Netflix l’incredibile serie che tutti stavano aspettando

Negli scorsi giorni Netflix ha annunciato la data di uscita di questa nuova serie. Dovremo aspettare fino al 28 aprile per rilassarci grazie a “Le guide di Headspace: il sonno” ma le premesse sono ottime.

Questa seconda serie tratterà, come detto, un argomento spinoso che sta a cuore a molti: il sonno.

Sono tanti coloro che lamentano difficoltà a prendere sonno, la percentuale è cresciuta durante questo ultimo anno.

Ansia, stress, preoccupazioni e cattiva alimentazione sono tra i fattori che rendono il sonno difficile.

Oltre a non riuscire ad addormentarsi, in molti hanno difficoltà a dormire in maniera serena e rigeneratrice.

Così come per le guide legate alla meditazione, anche quelle dedicata al sonno saranno in grado di fornirci un supporto. La serie ci permetterà di scoprire come dormire meglio, offrendo consigli e una parte di rilassamento guidato.

Nell’anteprima, disponibile su Netflix, la voce narrante ci fa sapere che nella serie collaboreranno i migliori medici e ricercatori esperti di sonno. Questi cercheranno di dare dei consigli per capire come sviluppare buone abitudini.

Inoltre, sarà dato spazio al collegamento tra meditazione e sonno. La meditazione è uno dei modi migliori per sviluppare buone abitudini al sonno.

Quindi, a questo punto non ci resta che aspettare il 28 aprile per imparare ad immergerci in un sonno profondo.