La meditazione è la perfetta alleata per combattere il rumore della vita e lo stress di una giornata difficile. Più volte abbiamo sottolineato come questa pratica sia portatrice di veri e propri benefici per corpo e mente.

Per i più, la meditazione è associata ai monaci vestiti di arancione fermi nella posizione del loto sulla cima di una montagna. Per questo motivo chi non conosce questa pratica ne è, dal principio, intimorito.

Approda su Netflix l’incredibile serie TV perfetta per combattere lo stress

Eppure tutti dovrebbero approcciarsi alla meditazione per allontanare stress e stanchezza. Calmare la mente, rilassare il corpo e trovare la pace interiore.

Per chi vuole iniziare a meditare da zero in questo 2021 è approdata su Netflix una interessantissima serie su questo argomento.

“Le guide di Headspace: meditazione” nascono come estensione di un’applicazione di mindfulness per smartphone.

Le puntate

Imparare a meditare, puntata dopo puntata, diventerà un qualcosa alla portata di tutti.

Le guide di Headspace sono composte da otto puntate da circa venti minuti l’una. Una voce narrante combina teoria e pratica. Il tutto in un percorso all’insegna della leggerezza.

I principianti, seguendo queste guide, impareranno a prendersi cura della propria mente. Nonché ad allontanare lo stress accumulato durante il lockdown.

Gli otto episodi: come iniziare, imparare a lasciare andare, innamorarsi della vita, gestire lo stress, essere gentili, gestire il dolore, gestire la rabbia e sfruttare il proprio potenziale illimitato.

Tra le tante serie Tv intrise di superficialità queste guide spiccano per la grande opportunità che regalano. Incontrare se stessi e cercare di conoscersi meglio puntata dopo puntata.

I diversi episodi sono portatori di messaggi diversi tra loro che aiutano ad affrontare molte situazioni della vita quotidiana.

Ogni singolo episodio è suddiviso in due momenti da dieci minuti l’uno. Nella prima fase viene introdotta una tecnica di meditazione sempre diversa. Negli ultimi dieci minuti, invece, si è spinti a meditare in forma di meditazione guidata.

Prima di dare il via alla visione si consiglia di sistemarsi in un posto della casa silenzioso. Seduti su una sedia o direttamente sul pavimento.

Cercare, poi, di portare l’attenzione sulle parole della voce narrante ma anche sul proprio respiro.

Imparare a scaricare lo stress e a concentrarsi su se stessi sarà il grande risultato che questa stupenda serie porterà con sé.

Approda su Netflix l’incredibile serie TV perfetta per combattere lo stress: ecco perchè nessuno dovrebbe perdersela!