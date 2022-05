Sono oggetti che utilizziamo con una certa frequenza per la pulizia di bagno e cucina. Utilissime anche per lavare fughe e piastrelle, stiamo parlando delle più comuni spugne da cucina. Oggetti che con il passare dei giorni a contatto con acqua e detersivi per i piatti si usurano e si sporcano a tal punto che vanno sostituite.

Ma proprio quando sembrano da buttare via, le spugne possono assumere nuova vita, che farà felice le piante.

Le usiamo ogni giorno nel bagno e in cucina ma pochi sanno che valgono oro per piante e semi ed ecco 3 geniali trucchetti di riciclo

Per riciclare le vecchie spugne da cucina basterà premurarsi che siano prive di ogni muffa in modo che non procurino danni alle piante.

Il primo metodo per riciclare le vecchie spugne è quello di mischiarle alla terra. Basterà tagliare con l’aiuto delle forbici la spugna in quadratini dello spessore di 1 cm. A questo punto sarà sufficiente mischiare in un vaso la stessa quantità di spugna e di terreno. Una tecnica, questa, geniale per la creazione di talee.

Ma si può anche utilizzare la vecchia spugna per coltivare la pianta. In questo caso le proporzioni variano: infatti, il 70% dovrebbe essere costituito da terreno e il 30% da spugna.

Il secondo metodo di riciclo riguarda la creazione di una nuova piantina a partire da un ramo. Basterà tagliare un rametto ed anche la spugna, avendo cura di tagliarla prima a metà e poi incidedendo un taglietto al centro di una delle due metà.

All’intero della metà spugna tagliata inserire il rametto, richiudere ed inserire la spugna con il rametto dentro un bicchiere ricolmo con 2-3 cm d’acqua. Dopo 2 settimane compariranno le prime radici. Una volta che le radici hanno raggiunto circa i 2–3 centimetri, riporre in un vaso con il terreno.

Geniali per far germogliare i semi

Infine, possiamo utilizzare la vecchia spugna per far germogliare i semi di un frutto, come ad esempio il limone. Basterà eseguire il procedimento precedentemente descritto per incidere la spugna. In questo caso, al centro del taglio della spugna vanno inseriti i semi dell’agrume o di qualsiasi altro frutto. Riporre la spugna ricca di semi in un contenitore contenente acqua e lasciare riposare per circa 2 settimane. Il risultato saranno semi germogliati. Procedere poi alla semina dei nuovi germogli nel terriccio.

Ebbene, le usiamo ogni giorno nel bagno e in cucina ma le spugne sono davvero un portento anche per semi e piante.

