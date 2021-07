La granita di frutta è una delle delizie dell’estate. Fresca, cremosa, ideale per la passeggiata in centro o il relax totale in spiaggia. Abbiamo notato, però, quest’anno, che le granite costano sempre più care, si parte dai 3 euro e si sale anche ai 5-6 euro nelle località più rinomate.

Ecco come farla a casa con pochi centesimi e i preziosi consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa. Come Christian, un’autorità in granite che tutti conoscono al Lido di Venezia.

La granita di anguria deliziosa e rinfrescante

L’anguria è una meraviglia che si gusta nel cuore dell’estate. È uno dei frutti più difficili da trasformare in granita, perchè la polpa va pulita non solo dei semi ma anche di tutte le parti fibrose. E non bisogna includere assolutamente la parte bianca della buccia.

L’anguria a pezzi va messa nel frullatore con cubetti di ghiaccio. Ma ecco tra i segreti che i gelatai non dicono per perfette granite a casa, cosa dobbiamo preparare in anticipo. Serve qualche cucchiaio di fruttosio sciolto in acqua, per dare alla granita di anguria quella consistenza cremosa che tutti sogniamo.

I segreti che i gelatai non dicono per perfette granite a casa

Arancio, mandarino, pompelmo rosa, limone. Gli agrumi profumatissimi del Sud Italia finiscono nel nostro bicchiere in un tripudio di profumi, la granita. Si può gustarla mista oppure provare questi frutti separatamente e decorare il nostro capolavoro con qualche filamento della buccia.

Ma attenzione, anche in questo caso, agli ingredienti da preparare prima di triturare tutto nel frullatore. Innanzitutto, gli agrumi devono essere pelati perfettamente, togliendo sia i semi che la pellicina bianca che avvolge la polpa, spicchio per spicchio. E poi, per regalarsi una granita indimenticabile, bisogna aggiungere mezzo cucchiaino di bicarbonato e una punta di sale prima di frullare.

Come accompagnare la granita

Il buongiorno si vede dal mattino. Specialmente in Sicilia, dove la granita si gusta già a quest’ora, al posto del caffè e cappuccino. Bisogna sceglierla, però, in alcuni gusti speciali come caffè espresso, mandorla o gelsomino. Perché questi sono ideali per inzupparci dentro la brioche.

Appena si sbarca dal traghetto a Catania o dall’aereo a Palermo e Trapani, restiamo a bocca aperta davanti a questa abbinata fuori dalle righe. Ma attenzione: non si tratta di inzuppare la brioche che troviamo a Milano o il cornetto della colazione alla romana. È un prodotto che non somiglia nemmeno alla “focaccia” tanto cara ai veneziani.

Si tratta di una brioche particolare, non troppo dolce, che si produce appositamente per questa abbinata con la granita. Anche la panna montata, che i super golosi aggiungono, è meno dolce del solito e realizzata con una pastorizzazione particolare.