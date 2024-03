Sono momenti molto particolari per i mercati azionari internazionali. Cosa attendere da ora in poi? Inizia una settimana decisiva per i mercati: cosa accadrà? I motivi sono molto semplici, alcuni che riguardano l’attuale ciclo economico, altri delle questioni squisitamente tecniche e grafiche. Come regolarsi da ora in poi?

Dove sta andando l’economia?

Nel corso del 2022 e per buona parte dell’anno 2023, le Banche centrali internazionali, in seguito a un’impennata dell’inflazione, hanno alzato i tassi di interesse. La Banca centrale europea ha portato i tassi al 4,5% mentre la Federal Reserve nell’intervallo 5,25/5,50%.

L’inflazione aveva raggiunto picchi che forse non si vedevano da un decennio, allonatanandosi da quel 2% che le Banche centrali ritengono che possa essere un buon compromesso per una crescita equilibrata dell’economia.

Cosa è successo frattanto? La curva dei rendimenti sulle varie scadenze ha iniziato a dare indicazioni di un probabile rallentamento economico/recessione. Cosa era successo? Le scadenze a breve presentavano rendimenti superiori a quelle a lungo. In contesti similari nel corso dei decenni precedenti, questa situazione era stata un’affidabile spia che aveva anticipato delle recessioni economiche.

Frattanto, i mercati azionari erano scesi in media del 20% per buona parte dell’anno 2022. I motivi? Lo spauracchio tassi di interesse e la guerra in Ucraina aveva portato a questa discesa fino all’ottobre del 2022, quando hanno lasciato alle spalle un minimo probabilmente di lungo periodo (di tutto il decennio?).

Per tutto il 2023, mentre i mercati salivano di un altro 20%, molti investitori puntavano il dito sulla probabilità di una severa recessione alle porte. Frattanto i dati macroeconomici sia contingenti che predittivi indicavano più probabile un soft landing mentre nel frattempo aumentava la schiera di probabili tagli dei tassi. Ad oggi anche quest’ultima ipotesi, ventilata anche dalle Banche centrali nello scorso dicembre, sembrebbe allontanarsi.

Inizia una settimana decisiva per i mercati: cosa accadrà? Parte un ribasso? I livelli da monitorare

La giornata di contrattazione dell’1 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.776

Eurostoxx Future

4.911

Ftse Mib Future

32.990

S&P500

5.139,88.

La tendenza in corso è rialzista, infatti vengono segnati minimi e massimi crescenti. Questa cambierà solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.406

Eurostoxx Future

4.856

Ftse Mib Future

32.555

S&P500

5.045.

L’attenzione verrà posta sulla scadenza del setup del 7 marzo. Cosa accadrà? In quella data si riunirà anche la BCE e deciderà sui tassi? La Lagarde allontanerà definitivamente l’ipotesi taglio dei tassi? Non è un’ipotesi da scartare a priori, anzi.

Frattanto i mercati continuano a muoversi sotto delle trend line rilevanti? Verranno passate o daranno stop ai prezzo per alcuni mesi?

