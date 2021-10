Quando usciamo in questo periodo, ci accorgiamo che le temperature sono calate. Per questa ragione, soprattutto la sera, iniziamo a passare più tempo a casa, al calduccio invece che all’aperto.

Se, però, restiamo a casa, dobbiamo trovare qualche bel passatempo per combattere la noia. Un’ottima idea è guardarsi un bel film o una serie TV. Se siamo abbonati a qualche servizio di streaming, abbiamo tantissime cose da vedere, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Per cui bisogna cercare di capire cosa fa per noi: magari preferiamo i capolavori del passato oppure dei blockbuster recenti o magari delle commedie romantiche. In ogni caso, per orientarsi in mezzo a tutta questa scelta è bene seguire qualche consiglio.

Oggi andiamo alla scoperta di una serie che probabilmente moltissimi apprezzeranno. Finalmente disponibile su Netflix una serie che ci terrà incollati al divano tutto l’autunno, andiamo a scoprirla.

La leggendaria serie degli anni ’90

Oggi facciamo la conoscenza della sitcom chiamata “Seinfeld”. Gli appassionati di serie TV riconosceranno questo nome, perché si tratta di un titolo leggendario e che ha avuto un seguito incredibile.

“Seinfeld” conta ben 180 episodi, divisi in 9 indimenticabili stagioni. Originariamente, è andata in onda dal 1989 al 1998, ed ha avuto un impatto enorme sulla televisione degli anni ’90. La storia è estremamente semplice: racconta della vita di tutti i giorni di un gruppo di trentenni.

Pur non avendo una trama complessa, però, ha riscontrato grande successo grazie al tipo di narrazione, che rifiuta i cliché delle sitcom. Non vedremo, quindi, tante storie d’amore tra i protagonisti e i personaggi non avranno una vera evoluzione psicologica. Insomma, non aspettiamoci qualcosa di molto simile a “Friends”.

Il protagonista è l’attore Jerry Seinfeld, che qui interpreta una versione fittizia di sé stesso. La sua interpretazione, ma anche quella degli altri personaggi, è stata enormemente apprezzata.

“Seinfeld”, insomma, ha dato una svolta alla televisione americana e soprattutto al modo di narrare le serie comiche. La critica si è accorta del potenziale rivoluzionario della serie e le ha donato tantissimi premi.

“Seinfeld” ha vinto ben 10 Emmy e 3 Golden Globe ed è stata nominata a tantissimi altri premi per ogni anno di messa in onda. Ancora oggi è inserita in tutte le classifiche delle migliori serie della storia e tanti autori televisivi la considerano una grande ispirazione.