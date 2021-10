La nostra vita è fatta non soltanto di grandi momenti, ma anche di piccole azioni quotidiane. Il modo in cui scegliamo di utilizzare il nostro tempo ogni giorno ha un grande impatto sulla nostra qualità della vita. Anche le azioni più semplici, se compiute con costanza diventano delle abitudini. E le buone abitudini ci aiutano a mantenere uno stile di vita sano e produttivo.

Vediamo cosa possiamo fare ogni giorno per essere sempre al top di energia e usare bene il nostro tempo.

Ecco 5 abitudini che richiedono 10 minuti al giorno per migliorare subito la nostra qualità della vita

Una routine sana e attenta alla nostra salute fisica e mentale non è prerogativa solo di chi ha tanto tempo libero. Anche se siamo molto impegnati possiamo trovare qualche minuto al giorno da dedicare a noi stessi. Ecco 5 abitudini che richiedono 10 minuti al giorno per migliorare subito la nostra qualità della vita.

Prendiamo le scale invece dell’ascensore

La sedentarietà è uno dei più grandi rischi per la salute per ciascuno di noi. Se non abbiamo tempo di andare in palestra o allenarci tutti i giorni, possiamo trovare altri modi per stare in forma. Ad esempio possiamo prendere le scale e non l’ascensore.

Sostituiamo un pasto con un’insalata

Basta piatti pronti pieni di conservanti. Per una vita sana ci vuole una dieta sana. Sostituiamo uno dei nostri pasti quotidiani con un’insalatona piena di gusto e ricca di nutrienti. Saremo molto più energici, soprattutto se scegliamo un insalata a pranzo, molto più leggera di un pasto tradizionale.

Beviamo un bicchiere d’acqua appena svegli

Tutti sappiamo che mantenersi idratati è fondamentale. A volte però, nella fretta quotidiana, ci dimentichiamo di bere abbastanza acqua. Ecco un trucco per idratarsi meglio: teniamo un bicchiere d’acqua sul comodino. Appena svegli, beviamolo prima di fare qualsiasi altra cosa. Inizieremo la giornata con il piede giusto.

Applichiamo la crema solare ogni giorno

Per mantenere la salute del nostro viso, è fondamentale la protezione dai raggi UV. Spesso però ce ne ricordiamo solo in spiaggia. In realtà è importante proteggersi ogni giorno. Prendiamo l’abitudine di applicare la crema solare ogni giorno. La nostra pelle ci ringrazierà.

Usiamo il filo interdentale

Ammettiamolo: molti di noi si dimenticano di usare il filo interdentale. Il filo interdentale è uno degli strumenti indispensabili per una buona igiene orale, e richiede soltanto 10 minuti. Lasciamolo in bella vista vicino allo spazzolino, in modo da ricordarci di usarlo ogni giorno.

A proposito di igiene orale: se occasionalmente abbiamo l’alito cattivo, ecco uno strumento che può aiutarci. Incorporiamo il nettalingua nella nostra routine per una lito sempre fresco.