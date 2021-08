In Italia, come nel resto del Mondo, ogni anno i dati statistici relativi alle nuove diagnosi di tumore sono allarmanti. Nonostante la lunghezza media della vita di un essere umano si sia notevolmente allungata, i carcinomi sono purtroppo ormai malattie in ampia diffusione.

Le cause e le possibilità di svilupparli sono molteplici, ma l’informazione e la prevenzione fanno un buon lavoro per migliorare la qualità della vita. Solo nel 2020 nel Mondo sono stati diagnosticati ben 19,3 milioni di nuovi casi di tumore, di cui 377.000 sono stati registrati solo in Italia. Tutti i dati e le statistiche sono opportunamente riportati sul sito ufficiale dell’AIRC, il Sistema Sanitario Nazionale. Ma i nuovi casi e le percentuali costantemente in crescita sembrano rendere la situazione piuttosto allarmante.

Il numero dei casi di tumore diagnosticati nel Mondo, inoltre, sembra colpire maggiormente la popolazione di sesso maschile, con un totale di 195.000 casi registrati solo nel 2020.

Fino a qualche anno fa, il triste podio vedeva nelle prime posizioni il tumore ai polmoni e il tumore al colon-retto. Studi medici condotti su soggetti di diverse età e genere hanno portato alla luce come il consumo di alcune bevande e un cattivo stile di vita aumentino il rischio di sviluppare tumori, in particolare proprio al colon-retto.

Con la comparsa del Covid 19, inoltre, alcuni sintomi legati alla patologia vengono ormai spesso erroneamente sottovalutati. Un esempio può essere un sintomo come la tosse, che potrebbe in realtà celare patologie in alcuni casi anche molto più gravi.

Ad oggi, comunque, le statistiche sono cambiate, infatti, al podio tra i tumori più diagnosticati non troviamo più quello ai polmoni ma un altro tipo. Infatti, questo tumore risulta il più diagnosticato in Italia nel 2020, ecco chi colpisce.

L’incidenza è di ben 2,3 milioni di nuovi casi solo nello scorso anno, diagnosticati in soggetti di genere femminile. Il tumore più diagnosticato in assoluto nel 2020 è stato quello al seno, anche detto tumore mammario.

I soggetti colpiti rappresentano l’11,7% dei casi sul totale di quelli riscontrati in Italia. Il tumore mammario, dunque, supera, anche se di pochissimo le diagnosi sul tumore ai polmoni. Non sono per altro da sottovalutare anche gli aspetti psico-fisici che il tumore mammario implica nei soggetti colpiti.

È pertanto importantissimo ribadire l’utilità dello screening mammografico per la prevenzione o la diagnosi tempestiva del tumore. L’esame in Italia coinvolge tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni ed è ripetibile ogni 2 anni.

È possibile approfondire e saperne di più sullo screening mammografico consultando l’apposita sezione sul sito ufficiale dell’AIRC. E ricordiamoci sempre che prendersi cura di noi può fare davvero la differenza. Quindi, questo tumore risulta il più diagnosticato in Italia nel 2020 ed ecco chi colpisce.