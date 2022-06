Le verdure sono sempre ben accette, specialmente in questo periodo dell’anno in cui stiamo più attenti alla linea e desideriamo piatti leggeri. Mangiare bene significa anche mangiare con gusto e finalmente abbiamo sfatato il mito delle verdure insipide e tristi.

Non è vero che l’insalata è sempre magra, così come non è assolutamente vero che alimentarsi correttamente sia noioso. D’altra parte, il caldo estivo ci mette in difficoltà e non sappiamo come conciliare nutrimento e leggerezza senza rinunciare al gusto.

Per scoprirlo, gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad un contorno di verdure davvero irresistibile e salutare.

È una carica di potassio grazie alla presenza di patate e melanzane, insaporito da due ingredienti che tutti abbiamo già in casa. Difatti, le patate contengono ben 455 mg di potassio ogni 100 grammi, a fronte dei 230 delle melanzane.

Ideale con la carne, perfetto con il pollo, si adatta ad ogni secondo piatto e possiamo portarlo in tavola anche come sformato, aggiungendo delle uova.

Vediamo di cosa si tratta e come realizzarlo per fare il pieno di verdure con tanta bontà.

È una carica di potassio contro la spossatezza estiva questo delizioso contorno di verdure diverso dalla solita insalata

La nostra idea riguarda un delizioso contorno di patate, zucchine, melanzane e pomodoro insaporito da una spolverata di pangrattato e parmigiano. Per 3 persone ci serviranno:

1 zucchina media;

3 patate;

1 melanzana;

2 pomodori;

3 cucchiai di pangrattato e 3 di parmigiano (il nostro tocco speciale);

olio, sale e origano q.b.

Per prima cosa laviamo la verdura passandola sotto l’acqua corrente, tagliamola a fette e peliamo le patate. Mettiamo il tutto in una ciotola, condiamo con olio e sale, uniamo i cucchiai di pangrattato e parmigiano e mescoliamo.

Prendiamo una teglia, copriamola con della carta forno, distribuiamo il mix di ortaggi su tutta la superficie e cospargiamo l’origano. Inforniamo a 160 gradi per 20-25 minuti, controllando di tanto in tanto.

Se desideriamo realizzare uno sformato, aggiungiamo 4 uova già nella ciotola, mescoliamo e utilizziamo una teglia tonda o rettangolare.

Inforniamo per mezz’ora, anche in tal caso controllando nel frattempo la cottura.

Un secondo piatto delizioso, facile e allo stesso tempo nutriente e versatile, da consumare a casa o portare al lavoro come pranzo al sacco.

Bastano pochi ingredienti e un po’ di fantasia ed ecco che la tavola non sarà mai vuota.

