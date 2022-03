Quando si muove la bellissima dea Venere per il segno fortunato arrivano scintille in amore. Qui con la crisi economica che ci attanaglia non ci resta che guardare all’amore e alla passione. Che almeno le stelle ci riservino qualche bella sorpresa col partner. O, per i single, delle nuove avventure piene di fascino e sex appeal. Come nella migliore delle telenovele. Ma se l’Acquario sarà il preferito di Venere nelle prossime ore, chi potrebbe tornare a guadagnare qualche soldino fa parte di altri segni dello zodiaco. Basta parole e andiamo a vedere i più fortunati della settimana dal punto di vista economico.

Per la Bilancia la parola d’ordine è riscatto

Della serie o tutto o niente. È quello che accadrà nei prossimi giorni ai nati sotto il segno della Bilancia. Al fianco dei nati dal 23 settembre al 22 ottobre, ecco arrivare addirittura tre alleati: Mercurio, Saturno e Venere. Dopo qualche battuta d’arresto, sembra tornato il momento di pianificare e costruire. Attenzione che Mercurio porterebbe buone notizie sul fronte economico. Saturno ci metterebbe del suo per suggerire investimenti importanti. Venere pensa a sostenere l’edificio dell’amore. Ecco e quindi che si prospettano tutte le condizioni per una settimana davvero alla grande.

Venere potentissima alleata dell’Acquario ma i segni che faranno faville e potrebbero nuotare nell’oro sono questi 3

Giornate decisive anche per i Gemelli, chiamati a decidere sul proprio futuro. Le stelle prevedono un ritorno di fiamma non amoroso, ma lavorativo. Si ripresenterebbe alla porta, infatti un’opportunità sulla quale c’erano state in passato delle buone prospettive. Grazie al passaggio della Luna nel cielo dei Gemelli, questa importante chance potrebbe tornare in auge, con una ventata di ottimismo. Se i dipendenti potranno guardare al futuro con più prospettive, il cielo porterebbe tante soddisfazioni economiche anche ai liberi professionisti.

Attenzione al rischio eccessivo per il Sagittario

Venere potentissima alleata dell’Acquario, ma potenzialmente sarebbe il Sagittario il segno economicamente più fortunato della settimana. Ma come spesso accade quando le cose vanno bene, il rischio è quello di voler strafare. Dopo un periodo in cui le spese sono state tante, ecco arrivare finalmente per il Sagittario il momento delle entrate. L’importante è non farsi prendere dal senso di invincibilità. Proprio le stesse stelle che favorirebbero questo segno metterebbero in guardia il Sagittario dal rischio di eccedere nel tentativo di guadagnare. Come accade al casinò: quando si vince tanto, bisognerebbe accontentarsi per non rischiare di perdere tutto.

