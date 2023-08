Le migliori azioni della settimana, Saipem e Telecom Italia, hanno veramente svoltato al rialzo?

La settimana di contrattazioni si è conclusa con le migliori azioni della settimana che sono risultate essere Telecom Italia, con un rialzo di circa il 10%, e Saipem, con un rialzo di circa il 6%. L’aspetto curioso è che le migliori azioni della settimana sono state due tra le peggiori azioni degli ultimi anni. Basti pensare che Telecom Italia ha perso circa il 60% negli ultimi cinque anni, mentre Saipem ha perso oltre l’85% nello stesso periodo. Questa prova di forza potrebbe essere l’inizio della rinascita di questi due titoli azionari? La parola all’analisi grafica.

L’accordo con Kkr ha fatto volare le quotazioni di Telecom Italia, svolta in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 9 agosto a quota 0,2690 €, in rialzo del 5,70% rispetto alla seduta precedente.

Come già spiegato in un precedente articolo, le novità sulla rete hanno messe le ali al titolo. Le azioni Telecom Italia, quindi, hanno portato a casa una performance di tutt rispetto, circa +10% in un settimana. Tuttavia, non ci sono solo luci sul titolo, ma anche ombre. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno chiuso lontano dai massimi e, soprattutto, sotto l’importantissima resistenza in area 0,2767 €.

La tendenza in corso, quindi, è ancora ribassista con le quotazioni che si stanno muovendo all’interno del trading range 0,2447 € – 0,2767 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire la ripresa di un forte movimento direzionale.

Il portafoglio ordini di Saipem cresce e con esse il valore del titolo: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 11 agosto in rialzo del 6,57% rispetto alla seduta precedente a 1,48 €.

Le recenti commesse per 1,7 miliardi di dollari hanno messo le ali alle quotazioni di Saipem che in una sola seduta hanno recuperato le perdite di un’intera settimana. Questa prova di forza, però, non è stata sufficiente a rompere la resistenza in area 1,5165 € che da inizio anno sta frenando l’ascesa del titolo. Solo una chiusura superiore a questo livello potrebbe favorire una decisa ripartenza al rialzo. In caso contrario si potrebbe ipotizzare una nuova fase di debolezza per Saipem.