Se il 2023 aveva visto le azioni Diasorin registrare la peggiore performance tra le Blue Chip di Piazza Affari, il 2024 non è iniziato nel migliori dei modi. Tutte e tre le sedute del nuovo anno, infatti, sono state al ribasso e, ancora una volta la performance del titolo farmaceutico è tra le peggiori del Ftse Mib. A questo punto è lecito chiedersi fin dove potranno scendere le azioni Diasorin. Cerchiamo la risposta sia nelle raccomandazioni degli analisti che nel grafico dei prezzi.

Le raccomandazioni degli analisti

A guardare la panoramica del rating degli analisti, si comprende subito come siamo in presenza di un titolo azionario non molto apprezzato. I 12 analisti che si occupano di Diasorin, infatti, hanno una visione molto variegata. Si passa dai quattro che hanno un rating Compra o Compra Adesso, a ben sei che hanno un giudizio Mantieni, fino ad arrivare ai due che hanno un rating Vendi adesso. Il risultato finale è un rating medio Neutro.

Dal punto di vista del target di prezzo a un anno l’alone di incertezza che avvolge il titolo non cambia. Se, infatti, il target di prezzo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco superiore all’11%, gli scenari estremi sono molto diversi tra loro. Si passa, infatti, da una sottovalutazione di oltre il 40% nello scenario più ottimistico a una sopravvalutazione di oltre il 15% nello scenario più pessimistico.

Fin dove potranno scendere le azioni Diasorin? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 4 gennaio a quota 88,72 €, in ribasso dell’1,40% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista potrebbe continuare almeno fino in area 84,78 €. Su questo livello, poi, potrebbero decidersi le sorti di breve di Diasorin. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe favorire una ripresa del rialzo. In caso contrario la discesa potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura.