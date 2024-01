Per Banco BPM il 2024 potrebbe essere un anno molto interessante-Foto da pixabay.com

Dopo un avvio dell’anno borsistico in sordina, il Ftse Mib esplode al rialzo con una performance superiore all’1% risultando essere il migliore indice a livello mondiale. Oltre alle solite azioni Leonardo che hanno guadagnato oltre il 5%, è da sottolineare il forte rialzo di Banco BPM che guida la riscossa dei bancari. D’altra parte l’indice settoriale delle banche è risultato essere il migliore di giornata a Piazza Affari.

Che le azioni Banco BPM fossero particolarmente interessanti era già stato discusso in un precedente articolo quando se ne evidenziavano le potenzialità dal punto di vista dei dividendi. A metà dicembre, infatti, scrivevamo

A scatenare, in un contesto difficile, la corsa all’acquisto è stato l’annuncio del piano strategico di Banco BPM che prevede la distribuzione di 4 miliardi di euro agli azionisti entro il 2026. Nella nota distribuita dalla società si fa notare che sul fronte della remunerazione si tratta di 5 volte rispetto alla distribuzione degli ultimi 4 anni e di oltre il 50% dell’attuale capitalizzazione di mercato. Uno scenario reso possibile dagli ottimi risultati che con un anno di anticipo hanno permesso di superare i target del piano 2021-2024.

Le azioni Banco BPM, quindi, potrebbero essere molto interessanti nel medio/lungo termine.

Forte rialzo di Banco BPM che guida la riscossa dei bancari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 4 gennaio in area 5,066 €, in rialzo del 4,05% rispetto alla seduta precedente.

Era da circa 2 mesi che non si vedeva un rialzo così importante sul titolo. L’aspetto interessante della barra del 4 gennaio è la decisa rottura della forte resistenza in area 4,987 €. A questo punto le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo seguendo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiore a 4,987 €.

