Come gestire i risparmi nel 2024 invece di tenerli fermi e rimetterci tra spese vive, perdite da inflazione e costo opportunità? Vediamo al riguardo 9 alternative al materasso per gestire i soldi messi da parte e portare a casa cedole o dividendi.

Spazieremo dai prodotti di investimento sul reddito fisso fino al capitale di rischio.

Le soluzioni sul risparmio postale

Due alternative al cash sono l’offerta Supersmart (solo per titolari di libretto Smart) e i buoni fruttiferi. I soldi sono garantiti dallo Stato e il capitale iniziale è sempre disponibile, salvo prescrizione, anche prima della scadenza. In particolare, l’offerta Supersmart va bene per il brevissimo periodo, i buoni per il medio-lungo termine.

Conto deposito e obbligazioni

Un’altra coppia di alternative sul reddito fisso sono il conto deposito (CD) e i bond. Il CD può essere con o senza vincolo: il primo in genere rende di più del secondo a parità di condizioni. Il conto va bene per parcheggiare i soldi a breve-medio termine.

I bond, sovereign e corporate, hanno toccato il loro massimo di periodo (come rendimenti) un paio di mesi fa. Vanno bene sia per costituirsi un flusso di rendita periodica che in ottica speculativa, ma solo se si è molto propensi al rischio.

I fondi comuni di investimento

Per chi punta al massimo della diversificazione del portafoglio (scelta sempre azzeccata), ecco altre due opzioni. Uno è il fondo comune d’investimento (attivo), l’altro è l’ETF (passivo). I costi di gestione e la presenza (nel 1°) o l’assenza (nel 2°) di un gestore esperto del fondo fanno il grosso delle differenze tra le due scelte.

Questi strumenti consentono di spaziare tanto sul sottostante anche con modesti capitali. In questo modo si attenua di molto il rischio di esporsi su un solo prodotto.

Investire in materie prime

Per chi ha alta propensione al rischio ecco le materie prime. Si può scegliere un unico sottostante o più prodotti affini all’interno di un fondo, attivo o passivo a seconda delle preferenze. Questi prodotti vanno bene “a corredo” di un portafoglio per diversificarlo, ma quasi mai come scelta secca, unitaria, in una logica all-in.

9 alternative al materasso per gestire i soldi messi da parte e portare a casa cedole o dividendi

Un’altra opzione rimanda ai beni rifugio come l’oro in primis, e argento e platino in subordine. Parimenti vi possono rientrare alcune valute estere come ad esempio il franco svizzero, che è notoriamente una moneta solida e stabile.

Investire sui titoli di Borsa

Infine ecco l’investimento in titoli di Borsa per sfruttare la potenza dei mercati sul lungo termine. Se la preparazione è profonda e la propensione al rischio elevata, va bene la fiche sulla singola azione, altrimenti meglio diversificare tramite un fondo.