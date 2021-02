La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole segnalare ai suoi Lettori una nuova opportunità di crescita personale e professionale. Quest’oggi, fari puntati sul bando che apre la terza edizione di “Women in Innovation”. Il progetto, che fa parte del progetto più ampio “Amazon in the Community”, è ideato, appunto, dal colosso statunitense Amazon.

La mission dell’iniziativa è quella di agevolare le studentesse più meritevoli ad entrare nel mondo del lavoro, in ambito innovativo e tecnologico.

500 euro al mese per tre anni grazie ad Amazon, ecco chi e come può presentare domanda. Il bando

La selezione delle studentesse più idonee si svolgerà tra alcuni importanti poli universitari italiani.

Ovvero, il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l’Università di Roma “Tor Vergata” e, da quest’anno, anche l’Università degli Studi di Cagliari.

In concreto, con “Women in Innovation” Amazon concederà, alle giovani vincitrici, un finanziamento di 6.000 euro all’anno per tre anni. Per ogni polo universitario sarà selezionata una sola vincitrice. Come requisito fondamentale per richiedere la borsa di studio è richiesto lo studio di discipline STEM, ovvero Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

La borsa di studio

Inoltre, Amazon non contribuisce solo economicamente ma a supporto delle giovani studentesse ci sarà anche una cosiddetta ‘mentor’ per sostenere e favorire lo sviluppo concreto delle competenze utili per entrare nel mondo del lavoro.

Per accedere al bando e fare richiesta di partecipazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di ciascuna delle Università selezionate.

In questo modo, le studentesse potranno informarsi dettagliatamente sulle modalità e le tempistiche del proprio Ateneo. Attenzione alla data di scadenza del bando. Candidarsi per richiedere la borsa di studio sarà possibile fino a marzo 2021.

Se “500 euro al mese per tre anni grazie ad Amazon, ecco chi e come può presentare domanda” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Fino al 28 febbraio per il Bonus 500 euro, cosa fare per non perdere il buono statale”.