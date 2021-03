Un’abitudine sana che tutti dovremmo mettere in pratica per mantenerci in salute? Quella di fare colazione e non saltarla mai.

Già, gli esperti sembrano essere tutti d’accordo sull’importanza di questo pasto sulla nostra salute. È considerata uno dei pasti principali della giornata. Non a caso il detto più famoso in merito all’argomento “colazione da re, pranzo da principe, cena da povero”, accentua proprio l’importanza di questo pasto.

Ecco una buona abitudine che non tutti conoscono che permette di restare in salute più a lungo

L’importante è non saltare mai la colazione che ci permette di mettere in moto il metabolismo, bruciando i grassi non necessari. Ma soprattutto perché ci dà la giusta carica per affrontare la giornata. In quanto il suo compito fondamentale è quello di risollevare i livelli di zuccheri nel sangue, che durante la notte hanno subito un calo.

Molti assumono l’errata abitudine di non fare colazione e magari di prendere solo il caffè. Niente di più sbagliato per il mantenimento della nostra salute. Questo atteggiamento aumenterà solo i livelli dell’ormone dello stress ovvero il cortisolo. E ci indurrà ad avere un umore pessimo e comportamenti irascibili per il resto della giornata.

Come fare una colazione bilanciata

Per una prima colazione sana e bilanciata risulta fondamentale introdurre una fonte di carboidrati semplici, come ad esempio la frutta fresca, ma anche quella disidratata può andare bene. Poi serve una fonte proteica come ad esempio le uova o lo yogurt. E infine una fonte di grassi buoni come ad esempio l’avocado o una manciata di frutta secca come mandorle, nocciole, noci.

Secondo gli esperti di settore la colazione dovrebbe coprire almeno il 20 % del fabbisogno calorico giornaliero. Essa può essere sia dolce che salata a seconda dei gusti.

