Buttare carta o bancomat scaduti senza rischiare il contactless

Carte di credito e bancomat non sono solo oggetti con cui paghiamo. Al loro interno custodiscono informazioni e dati sensibili che, se arrivano in cattive mani, possono crearci molti problemi. Ecco perché nel momento in cui una di queste carte deve essere cambiata, non possiamo solamente buttarla nella pattumiera. Solitamente una carta di credito ha validità di 5 anni e la scadenza è riportata sul davanti o sul retro della carta. Anche il bancomat ha la stessa durata, dopo di che verrà rimpiazzato da uno nuovo che la banca invia al cliente. Il proprietario della carta ormai scaduta, però, dovrà provvedere alla sua distruzione. Contrariamente potrebbero verificarsi problemi di diverso tipo. Allora, cosa bisogna fare per buttare carta o bancomat scaduti senza rischiare? Capiremo come operare nel modo più sicuro possibile e come deve avvenire lo smaltimento di questo oggetto tanto particolare. In aggiunta, vedremo come e quando è possibile disattivare la modalità contactless e rendere i propri pagamenti ancora più sicuri.

Un problema di smaltimento

La prassi comune quando si deve eliminare una carta di credito o un bancomat scaduti è tagliarli il due. Ciò significa prendere la forbici ed effettuare un taglio netto a metà della carta di plastica dura. Tuttavia, come si può ben capire, in questo caso riunire le due parti può essere molto semplice per chiunque. Risalire al numero di carta e al proprietario non sarà difficile in mano di malintenzionati. L’idea più saggia consiste nel dividerla almeno in 16 parti. Questo renderà molto più difficile o quasi impossibile la ricostruzione. Oltre la barra magnetica, poi, anche il chip deve essere eliminato per rendere la carta inutilizzabile. Un altro aspetto che viene poco considerato è lo smaltimento. Buttare carte e bancomat nella normale spazzatura non è corretto. Infatti, esse sono formate da polimeri o plastiche e come tali bisogna trattarle. Sappiamo quanto l’inquinamento da plastiche di vario genere sia uno dei problemi che affliggono maggiormente il Pianeta. Gettare la carta di credito nella pattumiera normale può avere un grande impatto negativo. Per questo è bene trovare una discarica autorizzata dove smaltirla nel modo corretto affinché possa essere riciclata.

Buttare carta o bancomat scaduti senza rischiare il contactless

Molti di coloro che decidono di disabilitare il contactless lo fanno per questioni di sicurezza. Probabilmente si pensa che questo renderà più sicuri i pagamenti. I pareri sono discordanti e pare che il contactless sia garanzia di sicurezza. Un’opzione molto utile consiste nel farsi mandare degli SMS ogni volta che viene effettuato un pagamento. In ogni caso, per disabilitarlo bisogna verificare le modalità operative in ciascuna banca. Molte prevedono l’operazione o la richiesta tramite l’app di internet banking o tramite la pagina personale inserendo le proprie credenziali.

